Intel lëshon përditësimin e drejtuesit të grafikës për lojtarët Starfield

Intel ka lançuar një drejtues të ri grafik, versionin 31.0.101.4672, i krijuar posaçërisht për përdoruesit e GPU-ve të saj Arc A-Series dhe Iris Xe, të cilët janë duke luajtur lojën e shumëpritur Starfield. Ky përditësim trajton disa çështje që lojtarët kanë hasur, duke përfshirë kohë më të shpejtë të ngarkimit, stabilitet të përmirësuar dhe artefakte vizuale të reduktuara.

Me lançimin e Starfield në aksesin e hershëm, pronarët e kartave grafike Intel Arc u përballën me defekte dhe defekte të shumta që dëmtuan përvojën e tyre të lojërave. Disa nga këto probleme ishin veçanërisht të dukshme, si p.sh. loja dështoi të lansohej ose rrëzohej menjëherë pas nisjes. Më parë, ishte befasuese që Intel nuk kishte një drejtues të gatshëm për lojëra për këtë titull të shumëpritur, duke marrë parasysh historikun e tyre në ofrimin e drejtuesve dhe optimizimeve të përditësuara.

Sidoqoftë, një përditësim i drejtuesit beta u lëshua disa ditë më parë, duke lejuar përdoruesit e Arc GPU që më në fund të gërmojnë në lojë, megjithëse në fazën e hershme të aksesit. Intel ka konfirmuar se ky drejtues beta do t'i nënshtrohet përsosjes dhe akordimit të mëtejshëm për të siguruar performancë optimale.

Drejtuesi më i fundit i grafikës, 31.0.101.4672 WHQL, trajton disa çështje specifike që lidhen me Starfield, duke përfshirë reduktimin e ndjeshëm të kohës së ngarkimit të lojës, përmirësimet e stabilitetit dhe rregullimet për prishjet e teksturës dhe dridhjet e skenës.

Pavarësisht këtyre rregullimeve, ka ende probleme të njohura në lojë për të cilat Intel është duke punuar në mënyrë aktive, të tilla si paqëndrueshmëria e aplikacionit në zona të caktuara, shkrepja e teksturës në burimet e dritës dhe detajet e teksturës së ulët në objekte specifike. Intel po trajton gjithashtu çështje me tituj të tjerë softuerësh, duke përfshirë Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Halo Infinite, Dead by Daylight, Topaz Video AI dhe Adobe After Effects.

Për më tepër, Intel po heton rritje të pashpjegueshme në shpejtësinë e tifozëve për GPU-të Arc. Lojtarët duhet të vazhdojnë të zgjedhin cilësimet e paracaktuara të larta ose më të ulëta për stabilitetin më të mirë.

Për një analizë gjithëpërfshirëse të performancës së Starfield në karta të ndryshme grafike të lëshuara nga viti 2017 e deri më sot, referojuni udhëzuesit tonë të Performancës së Starfield PC.

