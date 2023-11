Intel Core i5-13600KF: Marrëveshja përfundimtare e CPU-së për lojëra për të Premten e Zezë

Po kërkoni të përmirësoni konfigurimin tuaj të lojërave? Epo, ju jeni me fat sepse Intel Core i5-13600KF, një nga CPU-të më të mira për lojëra, është aktualisht i disponueshëm me një çmim të ulët të të gjitha kohërave. Me një çmim prej vetëm 250 dollarë në Amazon, kjo marrëveshje është një vjedhje për çdo lojtar me një buxhet.

Një gjë që duhet mbajtur parasysh është se Core i5-13600KF nuk vjen me grafikë të integruar. Megjithatë, ky nuk është një shqetësim për lojtarët që preferojnë një kartë grafike të dedikuar, pasi ajo ofron performancë më të mirë. Pavarësisht nëse jeni duke luajtur titujt më të fundit AAA ose jeni duke u futur në beteja intensive me shumë lojtarë, ky CPU do të sigurojë një përvojë të qetë lojrash.

Në testimin tonë të gjerë, zbuluam se Core i5-13600KF është në të njëjtin nivel me homologun e tij më të ri, Core i5-14600KF. Kjo do të thotë se nuk ka nevojë të shpenzoni para shtesë për çipin më të fundit kur mund të merrni performancë të ngjashme për një pjesë të çmimit. Rishikimi ynë tregoi se çipi i gjeneratës së 13-të dha shpejtësi mbresëlënëse të kuadrove në rezolucionet 1080p dhe 1440p.

Core i5-13600KF përmban 6 bërthama P me një orë bazë prej 3.5 GHz (deri në 5.1 GHz nxitje) dhe 8 bërthama E me një orë bazë prej 2.6 GHz (deri në 3.9 GHz nxitje), duke siguruar një total prej 20 threads . Çipi gjithashtu mbështet 16 korsi të PCIe 5.0 dhe një korsi shtesë për PCIe 4.0.

Nëse po planifikoni të çiftoni 13600KF me një motherboard, sigurohuni që të ketë një prizë LGA 1700 për pajtueshmëri.

Për overclockers atje, ne kemi një lajm të mirë. Duke përdorur një chipset të mbingarkuar dhe duke ndryshuar cilësimet e BIOS-it, Core i5-13600KF ka treguar se përputhet me performancën e Ryzen 7 5800X3D dhe madje i afrohet Core i9-13900K të nivelit të lartë.

Mos e humbisni këtë marrëveshje të jashtëzakonshme për Intel Core i5-13600KF. Rishikimi ynë i plotë konfirmon "performancën e tij lider në klasë në pikën e tij të çmimit" dhe tani ju mund ta përjetoni atë vetë me një çmim të pakrahasueshëm.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

1. A mund të përballojë Intel Core i5-13600KF lojërat pa grafikë të integruar?

Po, Core i5-13600KF është një zgjedhje e shkëlqyer për lojëra, pasi është projektuar për të punuar pa probleme me kartat grafike të dedikuara, duke ofruar performancë optimale të lojës.

2. Si krahasohet Core i5-13600KF me Core i5-14600KF më të ri?

Testimi ynë ka treguar se Core i5-13600KF funksionon në mënyrë të barabartë me Core i5-14600KF më të ri, duke e bërë atë një opsion me kosto efektive pa sakrifikuar performancën.

3. Çfarë fole kërkon Core i5-13600KF për pajtueshmërinë me motherboard?

Core i5-13600KF kërkon një prizë LGA 1700 për pajtueshmërinë e duhur me pllakat amë.

4. A mund të mbingarkohet Core i5-13600KF?

Po, Core i5-13600KF mund të mbingarkohet për të arritur nivele të ngjashme të performancës si Ryzen 7 5800X3D dhe madje t'i afrohet Core i9-13900K të nivelit të lartë duke përdorur një chipset të mbingarkuar dhe duke rregulluar cilësimet e BIOS.

5. A është çmimi prej 250 dollarësh për Core i5-13600KF një ofertë me kohë të kufizuar?

Ne ju rekomandojmë të kontrolloni për çmimet dhe disponueshmërinë më të fundit në Amazon për t'u siguruar që të mos humbisni asnjë ofertë ose promovim për Core i5-13600KF.