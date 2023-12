Intel zbulon performancën mbresëlënëse të GPU-ve të gjeneratës tjetër Arc

Intel kohët e fundit mbajti një tryezë të rrumbullakët me entuziastë të teknologjisë për të ofruar një vështrim të fshehtë në serinë e shumëpritur të CPU-ve Meteor Lake. Ndërsa prezantimi zyrtar është planifikuar për nesër, ngjarja hodhi dritë mbi serinë e re Core Ultra 100, të koduar me emrin Meteor Lake, dhe veçoritë e saj të avancuara.

Një nga aspektet më emocionuese të Meteor Lake është dizajni revolucionar i CPU-së. Intel ka marrë një qasje të ndryshme duke miratuar një dizajn të zbërthyer, i cili integron në mënyrë të pavarur pllakat CPU, GPU dhe SoC. Ndërsa fokusi ka qenë në aftësitë e AI të Meteor Lake, përparimet në nënsistemin grafik janë vërtet magjepsëse.

Intel ka konfirmuar zyrtarisht se GPU-të e integruara Arc do të ofrojnë aftësi grafike të fundit. Rrjedhin nga Alchemist diskrete dhe bazuar në arkitekturën Xe-LPG, këto GPU do të mbështesin DirectX12 Ultimate dhe do të shfaqin një motor të avancuar mediatik me mbështetje për kodimin AV1. Për më tepër, ata do të përfshijnë teknologji të përshkallëzimit si XeSS, duke siguruar një përvojë vizuale të nivelit të lartë.

Përveç këtyre veçorive, Intel ka përmirësuar ndjeshëm performancën e Arc iGPU duke shtuar më shumë bërthama dhe duke përmirësuar orët. Intel pretendon se Arc iGPU do të japë dy herë performancën e Xe-LPG të përdorur në seritë Raptor dhe Alder Lake. Me një konfigurim të plotë prej 8 bërthamash Xe, Arc iGPU rivalizon performancën e GPU-së më të vogël diskrete ACM-G11.

Intel jo vetëm që është fokusuar në avancimet e GPU-së, por ata gjithashtu kanë bërë përmirësime të dukshme në veçoritë e CPU-së. Core Ultra 165H, në veçanti, ofron mbi 8% rritje të performancës për vat krahasuar me Core i7-1370P dhe një rritje prej 11% ndaj Ryzen 7840U, ndërsa funksionon në nivele të ngjashme fuqie.

Gjatë ngjarjes, Intel shfaqi demonstrime live me dy laptopë të pajisur me harduer Intel dhe AMD, përkatësisht. Procesori Core Ultra 7 155H me 16 bërthama dhe 22 fije ia kaloi AMD Ryzen 7 Pro 7840U me 8 bërthama dhe 16 fije në Cinebench 2024, duke shënuar 922 pikë mbresëlënëse.

Për sa i përket performancës së lojërave, grafika Arc e Intel-it shënoi dukshëm më të larta se zgjidhja e AMD në 3DMark Time Spy. Dhe sipas prezantimit të Intel, Core Ultra 7 165H Arc iGPU ofron një rritje mesatare të performancës prej 10% në krahasim me grafikën Ryzen 7 7840U RDNA3 në 28W.

Ndërsa kjo ngjarje e parë e fshehtë dha njohuri magjepsëse, më shumë detaje rreth serisë Core Ultra 100 do të zbulohen gjatë ngjarjes zyrtare të lançimit më vonë sot. Të apasionuarit pas teknologjisë mund të presin njoftime edhe më emocionuese nga Intel.