Kamerat Insta360 Ace: Një gjeneratë e re e kamerave të veprimit

Insta360 ka lëshuar së fundmi linjën e saj më të fundit të kamerave të veprimit, serinë Ace, duke ofruar veçori të reja emocionuese për vloggerët dhe entuziastët e aventurave. Këto kamera, të frymëzuara nga seria e njohur GoPro Hero, vijnë me një ekran unik rrokullisjeje që e bën më të lehtë se kurrë më parë kuadrimin e fotove dhe regjistrimin e videove. Seria Ace është e disponueshme në dy modele: kamera e zakonshme Ace duke filluar nga 379.99 dollarë dhe versioni kryesor Ace Pro për 449.99 dollarë, i pajisur me optikë Leica dhe performancë të jashtëzakonshme në dritë të ulët.

Kamera standarde Ace mburret me një sensor imazhi 1/2 inç, i cili i mundëson regjistrimin në 6K me cilësi të lartë me 30 korniza për sekondë. Të dy modelet mund të regjistrojnë pamje të jashtëzakonshme 4K me një shpejtësi të lartë prej 120 kornizash për sekondë dhe të kapin foto mahnitëse 48 MP. Me çipat e rinj AI prej pesë nanometërsh të kamerave Ace, veçoritë si PureVideo përmirësojnë performancën në dritë të ulët duke denoisuar pamjet në kohë reale, duke rezultuar në video të qarta dhe të qarta.

Ajo që i veçon kamerat Ace është ekrani i tyre inovativ i ndezur. Ndryshe nga ekranet e vogla të përparme në kamerat e tjera të veprimit, seria Ace prezanton një ekran të madh me prekje të pasme 2.4 inç që mund të rrokulliset për shikueshmëri më të mirë gjatë regjistrimit. Kjo veçori jo vetëm që ndihmon me inkuadrimin e saktë, por gjithashtu reagon ndaj gjesteve të duarve, duke lejuar regjistrimin pa duar dhe duke e bërë atë të përsosur për kapjen e shfaqjeve të kërcimit TikTok.

Për më tepër, kamerat Ace ofrojnë një sërë veçorish të përshtatshme për të përmirësuar përvojën e përdoruesit. Përdoruesit mund të ndalojnë regjistrimet video pa ndërprerë klipin, të anulojnë regjistrimet aktive me një shtypje të vetme të butonit dhe të ndryshojnë raportet e pamjes pas regjistrimit për më shumë fleksibilitet në redaktimin e videos. Funksioni i ndihmës së theksimit të AI kursen kohë duke identifikuar dhe prerë automatikisht pamjet e veprimit nga regjistrimet e mëdha video, dhe veçoria AI Warp gjeneron efekte të personalizuara bazuar në kërkesat.

Opsionet e lidhjes së kamerave Ace janë po aq mbresëlënëse. Ato mund të lidhen pa probleme me pajisjet Apple Watches dhe Garmin, duke mundësuar mbivendosjen e të dhënave GPS si lartësia dhe shpejtësia në regjistrimet video. Kjo veçori është veçanërisht e dobishme për entuziastët e ambienteve të jashtme që duan të dokumentojnë aventurat e tyre me të dhëna të sakta dhe të kontrollojnë kamerën nga kyçet e dorës.

Me një dizajn të papërshkueshëm nga uji, kamerat Ace janë perfekte për të kapur momente nënujore, me aftësinë për të zhytur deri në 33 këmbë pa ndonjë aksesor shtesë. Për aktivitete më ekstreme nënujore, një aksesor Dive Case i lejon përdoruesit të zhyten deri në 196 këmbë. Bateritë e brendshme të kamerave ofrojnë një kohë regjistrimi prej 100 minutash në 4K30 me Active HDR dhe mund të karikohen me shpejtësi deri në 80% në vetëm 22 minuta me një karikues të shpërndarjes së energjisë.

Insta360 ka qenë i njohur për kamerat e tij inovative 360 ​​gradë si X3 dhe One RS. Sidoqoftë, me serinë Ace, kompania po merr një drejtim të ri duke dizajnuar kamera veprimi më miqësore dhe të gjithanshme për përdoruesit që i shërbejnë një audiencë më të gjerë.

FAQ

1. Cili është diapazoni i çmimeve për kamerat Insta360 Ace?

Kamerat Insta360 Ace kushtojnë 379.99 dollarë për modelin e zakonshëm dhe 449.99 dollarë për versionin Ace Pro.

2. A mund të regjistrojnë kamerat Ace video me rezolucion të lartë?

Po, si kamera e zakonshme Ace ashtu edhe versioni Ace Pro mund të xhirojnë video 4K. Kamera Ace mbështet deri në rezolucion 6K me 30 korniza për sekondë, ndërsa Ace Pro mund të shkojë deri në 8K me 24 korniza për sekondë.

3. Cilat janë veçoritë e spikatura të kamerave Ace?

Veçoritë e spikatura të kamerave Ace përfshijnë ekranin e rrokullisjes për regjistrim të lehtë në video, përmirësime video me fuqi AI, kontrolle të gjesteve të duarve dhe lidhje me Apple Watches dhe pajisjet Garmin për mbivendosjet e të dhënave GPS.

4. A janë kamerat Ace të papërshkueshëm nga uji?

Po, kamerat Ace kanë një dizajn të papërshkueshëm nga uji që i lejon ato të zhyten deri në 33 metra nën ujë. Me një aksesor Dive Case, ato mund të përballojnë thellësi deri në 196 këmbë.

5. Ku mund t'i blej kamerat Insta360 Ace?

Kamerat Insta360 Ace janë të disponueshme për blerje në faqen zyrtare të internetit Insta360 (insta360.com) dhe Amazon.