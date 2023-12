Policia zbulon drogë të paligjshme, eksplozivë dhe automjete të vjedhura në shtëpinë verilindore të Filadelfias

By

Në një kthesë tronditëse të ngjarjeve, policia duke iu përgjigjur raporteve për të shtëna me armë në një shtëpi në Filadelfia Verilindore, u përplas me një sërë zbulimesh shqetësuese. Hetuesit zbuluan se së bashku me drogën ilegale dhe disa armë zjarri, ata zbuluan mjete potencialisht shpërthyese dhe dy automjete të vjedhura.

Me të mbërritur në vendngjarje në Cottman Avenue, oficerët e zbatimit të ligjit identifikuan shpejt autorin brenda banesës, i cili kishte në posedim armë zjarri të shumta, duke përfshirë pistoleta, një pushkë të mundshme të stilit AR dhe një armë gjahu. Më vonë u zbulua se shkelësi ishte një kriminel i dënuar, duke e vënë atë në shkelje të ligjit që ndalon kriminelët të posedojnë ose posedojnë armë zjarri.

Duke zbuluar më shumë nga sa pritej fillimisht, oficerët gjetën enë të mëdha të mbushura me një kimikat të lëngshëm, lëndë narkotike dhe pajisje droge brenda shtëpisë. Kjo i shtyu ata të kapnin individin dhe të merrnin një urdhër kërkimi për hetime të mëtejshme.

Gjatë ekzekutimit të urdhrit të kontrollit, u zbulua një kuti kartoni me disa siguresa që dilnin prej saj, duke shkaktuar shqetësime për një mjet potencial shpërthyes. Si masë paraprake u thirr skuadra e bombave dhe pas ekzaminimit u konstatua se ishin gjetur nëntë pajisje, tetë prej të cilave përmbanin një lëndë pluhuri që i ngjan pluhurave të njohura shpërthyese. Për më tepër, zjarrfikësja u thirr për të adresuar kontejnerë të mëdhenj të mbushur me një lëng misterioz, të cilat më vonë u konsideruan të sigurta.

Prona e 35-vjeçarit, banores, nxirrte edhe më shumë sende të paligjshme. Përveç armëve të zjarrit të përmendura më herët, Policia e Filadelfias gjeti një pushkë të stilit AR me një numër serie të fshirë, një revole 357, një Taurus 9 mm, një jelek antiplumb të tipit ushtarak dhe një sasi të konsiderueshme lëndësh narkotike, përfshirë marihuanë, kristal meta, kristal. kokainë, kërpudha, heroinë dhe pilula Xanax. Për më tepër, autoritetet zbuluan një makinë të falsifikimit të parave, shishe boje dhe një sasi të papërcaktuar ende të USC-së potencialisht të falsifikuar, të cilat të gjitha u siguruan për hetim të mëtejshëm nga një agjenci federale.

Për t'i shtuar listës së veprave penale, në rrugë të të dyshuarit u gjet një motor Yamaha i vjedhur dhe një Mercedes Benz i vjedhur.

Që nga mëngjesi i së hënës, individi mbeti i paidentifikuar dhe akuzat ishin në pritje. Megjithatë, policia siguroi publikun se të gjitha sendet e zbuluara në shtëpi po ekzaminoheshin tërësisht si pjesë e një hetimi në vazhdim.