Apple prezanton nivelet e reja të ruajtjes iCloud+: 6TB dhe 12TB

Apple së fundmi befasoi audiencën e saj me shpalljen e dy niveleve të reja për abonimin e saj të ruajtjes në cloud, iCloud+. Të drejtuara kryesisht për fotografët dhe kineastët që kërkojnë hapësirë ​​të mjaftueshme për përmbajtjen e tyre, këto plane të reja abonimi me siguri do të tërheqin vëmendjen. Zbulimi fitoi duartrokitje të zhurmshme nga turma, duke treguar një kërkesë të fortë për rritjen e kapacitetit të ruajtjes.

Sipas strukturës aktuale të çmimeve, iCloud+ u ofron abonentëve 50 GB për 0.99 dollarë në muaj, 200 GB për 2.99 dollarë në muaj dhe 2 TB për 9.99 dollarë në muaj. Me prezantimin e planeve 6TB dhe 12TB, përdoruesit tani mund të ruajnë sasi dukshëm më të mëdha të dhënash. Ndërsa konsumatori mesatar mund të mos kërkojë një hapësirë ​​kaq të madhe ruajtjeje, fotografët profesionistë dhe krijuesit e filmave që përdorin modelet më të fundit të iPhone 15 me aftësi të përmirësuara të kamerës do t'i shohin këto plane jashtëzakonisht të vlefshme.

Megjithëse Apple nuk ka zbuluar çmimin e saktë për nivelet e reja të ruajtjes, ne mund të bëjmë një supozim të arsimuar bazuar në tarifat ekzistuese. Ka të ngjarë që abonimi 6 TB të kushtojë jo më shumë se 30 dollarë në muaj, ndërsa niveli 12 TB duhet të jetë rreth 60 dollarë në muaj. Në krahasim, planet e ruajtjes së Google për 5 TB dhe 10 TB të dhëna kanë një çmim përkatësisht 24.99 dhe 49.99 dollarë në muaj, duke shfaqur çmime të ngjashme.

Përveç rritjes së kapacitetit të ruajtjes, abonentët iCloud+ do të vazhdojnë të shijojnë veçoritë ekzistuese të privatësisë, duke përfshirë Hide My Email dhe Private Relay. Këto veçori synojnë të mbrojnë të dhënat e përdoruesit dhe të sigurojnë një përvojë të sigurt shfletimi. Me iCloud+ që ofron hapësirë ​​të zgjeruar dhe privatësi të zgjeruar, Apple vazhdon të ofrojë një shërbim gjithëpërfshirës dhe të besueshëm të ruajtjes së cloud për përdoruesit e tij.

