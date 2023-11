Laptopi HP 17z: Një central elektrik miqësor me buxhetin për përdorim të përditshëm

Ofertat e të Premtes së Zezë të laptopëve HP kanë qenë mjaft mbresëlënëse këtë vit, dhe një ofertë dallohet nga të tjerat. Laptopi HP 17z, me çmim fillimisht 500 dollarë, tani është në dispozicion për vetëm 270 dollarë, falë një zbritjeje masive prej 230 dollarësh. Nëse jeni në kërkim të një laptopi të ri për punë ose shkollë, kjo marrëveshje nuk duhet humbur. Megjithatë, me rritjen e kërkesës, është e rëndësishme të veproni shpejt përpara se të mbarojnë stoqet.

Ndërsa HP Laptop 17z mund të mos jetë i përshtatshëm për detyra të etur për energji, si drejtimi i lojërave kompjuterike të nivelit të lartë ose redaktimi i videove, ai shkëlqen në produktivitetin e përditshëm. I pajisur me një procesor AMD Athlon Gold 7220U, AMD Radeon Graphics dhe 8 GB RAM, ky laptop është më se i aftë për të trajtuar kërkime në internet, ndërtimin e raporteve dhe detyra të tjera të lehta deri në mesatare. Ai vjen i bashkuar me Windows 11 Home, duke ofruar një përvojë të njohur dhe miqësore për përdoruesin e sistemit operativ, dhe ofron një SSD bujare 128 GB për ruajtje të shpejtë dhe shumë detyra efikase.

Sidoqoftë, tipari i vërtetë i spikatur i HP Laptop 17z është ekrani i tij mbresëlënës 17.3 inç me rezolucion HD+. Rrallëherë mund të gjeni një laptop me një ekran kaq të gjerë me një çmim kaq të përballueshëm. Pavarësisht nëse jeni duke punuar në projekte të rëndësishme, duke transmetuar shfaqje ose duke u angazhuar në video thirrje dhe takime në internet, ekrani i madh do të përmirësojë përvojën tuaj të përgjithshme. Kamera e integruar HP True Vision 720p HD dhe mikrofonat dixhitalë të integruar me dy grupe sigurojnë më tej komunikim të qetë dhe të qartë.

Laptop HP 17z aktualisht është zbritur në një çmim të pabesueshëm 270 dollarë për shitjen e të Premtes së Zezë të këtij viti. Me kursime prej 230 dollarësh, ai paraqet një opsion bindës për ata që kërkojnë një kompjuter portativ buxhetor por të besueshëm. Për të shmangur zhgënjimin, rekomandohet të siguroni blerjen tuaj pa vonesë.

FAQ:

Pyetje: Për çfarë detyrash është i përshtatshëm HP Laptop 17z?

Përgjigje: Laptopi HP 17z është i përsosur për punën e përditshme ose detyrat shkollore, të tilla si kërkimi në internet dhe ndërtimi i raporteve.

Pyetje: A mund të përballojë HP Laptop 17z lojëra PC të nivelit të lartë?

Përgjigje: Jo, HP Laptop 17z nuk është projektuar për detyra të vështira, si p.sh. ekzekutimi i lojërave kompjuterike të nivelit të lartë.

Pyetje: Cila është veçoria e spikatur e HP Laptop 17z?

Përgjigje: Tipari i spikatur i HP Laptop 17z është ekrani i tij 17.3 inç me rezolucion HD+.

Pyetje: Çfarë përfshihet me laptopin HP 17z?

Përgjigje: Laptopi HP 17z vjen me një procesor AMD Athlon Gold 7220U, AMD Radeon Graphics, 8 GB RAM, Windows 11 Home dhe një SSD 128 GB.

Pyetje: Sa do të zgjasë zbritja e së Premtes së Zezë?

Përgjigje: Është e paqartë se sa do të zgjasin stoqet, kështu që këshillohet ta bëni blerjen sa më shpejt të jetë e mundur.