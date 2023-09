Si të shikoni Apple TV në DirecTV tuaj: Udhëzuesi i fundit

By

Përmbledhje: Ky udhëzues ofron udhëzime hap pas hapi se si të shikoni Apple TV në marrësin tuaj DirecTV. Ai mbulon kontrollin e përputhshmërisë, lidhjen e pajisjeve dhe konfigurimin dhe konfigurimin e Apple TV në marrësin tuaj DirecTV.

Apple TV është një shërbim i njohur transmetimi që ofron një gamë të gjerë filmash, shfaqjesh televizive, sporte dhe më shumë në cilësi me definicion të lartë. Duke integruar Apple TV në përvojën tuaj të DirecTV, mund të konsolidoni opsionet tuaja të argëtimit dhe të përdorni lehtësisht të gjithë përmbajtjen tuaj të preferuar nga një pajisje.

Së pari, është e rëndësishme të kontrolloni nëse marrësi juaj DirecTV është i pajtueshëm me Apple TV. Marrësit DirecTV me aftësi të integruara Wi-Fi, porte dalëse HDMI dhe mbështetje për përmbajtje me definicion të lartë janë zakonisht të pajtueshëm. Nëse marrësi juaj nuk është i pajtueshëm, mund të konsideroni përdorimin e një pajisjeje të jashtme transmetimi ose abonimin në një ofrues që përfshin Apple TV si një aplikacion të integruar.

Për të lidhur Apple TV me marrësin tuaj DirecTV, gjeni portat HDMI në të dyja pajisjet dhe lidhni ato duke përdorur një kabllo HDMI. Sigurohuni që të dyja pajisjet të jenë të ndezura dhe përdorni telekomandën e televizorit ose butonin e hyrjes/burimit për të kaluar në hyrjen e duhur HDMI.

Pasi të vendoset lidhja, duhet të shihni ndërfaqen Apple TV në ekranin e televizorit tuaj. Nëse jo, kontrolloni dy herë lidhjet HDMI dhe hyrjen e zgjedhur në televizorin tuaj.

Më në fund, konfiguroni dhe konfiguroni Apple TV në marrësin tuaj DirecTV duke ndjekur kërkesat në ekran. Lidhu me rrjetin tënd Wi-Fi, identifikohu me Apple ID dhe zgjidh gjuhën e preferuar dhe veçoritë e aksesueshmërisë.

Me këto hapa të përfunduar, tani mund të shijoni të gjithë përmbajtjen e mahnitshme që Apple TV ka për të ofruar përmes marrësit tuaj DirecTV. Pavarësisht nëse jeni një prerës i kordonit me teknologji ose thjesht kërkoni të zgjeroni opsionet tuaja të argëtimit, ky udhëzues do t'ju ndihmojë të përfitoni sa më shumë nga kombinimi juaj Apple TV dhe DirecTV.

