Si të vendosni kufij dhe të qëndroni pozitivë gjatë festave

Sezoni i festave është një kohë gëzimi, feste dhe për fat të keq, komente të pakërkuara për trupin tonë. Qoftë nëse është një i afërm me qëllime të mira që diskuton mbi peshën tuaj ose një mik që projekton mbi ju shqetësimet e tij ushqimore, këto vërejtje mund të zbehin frymën festive. Megjithatë, është thelbësore të mbani mend se ju keni fuqinë për të vendosur kufij dhe për të mbajtur një mentalitet pozitiv ndaj trupit.

Në vend që të përfshiheni në një bisedë potencialisht të pakëndshme, ridrejtoni butësisht temën. Për shembull, nëse dikush komenton për trupin tuaj, përgjigjuni me diçka të tillë, "Unë e vlerësoj qëllimin tuaj, por kjo temë është e ndjeshme për mua. A mund të flasim për aventurat tuaja të fundit?” Duke pranuar qëllimin e tyre, por duke shprehur shqetësimin tuaj, ju mbani komunikim të hapur duke mbrojtur kufijtë tuaj.

Është gjithashtu e rëndësishme të sfidohet besimi se trupat duhet të mbeten statikë. Kujtojuni vetes dhe të tjerëve se të gjithë trupat ndryshojnë natyrshëm me kalimin e kohës, pa ndonjë gjykim vleror të bashkangjitur. Në vend që të diskutoni për pamjen fizike të dikujt tjetër, përqendrohuni në cilësitë e tyre të brendshme që kanë vërtet rëndësi. Për shembull, nëse dikush sjell ndryshime në trupin e dikujt, ridrejtoni bisedën për të nxjerrë në pah karizmën dhe aftësinë e tij për t'i bërë të tjerët të ndihen të qetë.

Komentet në lidhje me ushqimin mund të jenë veçanërisht sfiduese gjatë sezonit të festave, veçanërisht nëse ato shkaktojnë ankthe ose pasiguri. Si përgjigje, ju mund ta qetësoni situatën me një koment të butë si, "Faleminderit për informacionin!" ose injektoni pak humor duke thënë: “Oh, nuk e kisha idenë! Mendo se do ta shijoj këtë mbushje të shijshme pa faj!” Duke mbajtur një ton pozitiv dhe duke shijuar me besim vaktin tuaj, ju pohoni të drejtën tuaj për të shijuar kënaqësitë festive pa gjykuar.

Mbani mend, çelësi për të lundruar në këto situata është vendosja dhe zbatimi i kufijve tuaj me dhembshuri dhe këmbëngulje. Përqafimi i vlerës tuaj përtej pamjes fizike dhe devijimi i bisedave drejt temave më kuptimplote do të ndihmojë në krijimin e një atmosfere pushimi të fokusuar në gëzimin, lidhjen dhe vetëpranimin.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

Pyetje: Si t'i përgjigjem komenteve të trupit gjatë pushimeve?

Përgjigje: Pranoni qëllimin, shprehni shqetësimin tuaj dhe ridrejtoni bisedën në një temë tjetër për të cilën jeni të kënaqur ta diskutoni.

Pyetje: Si mund ta zhvendos fokusin nga paraqitjet fizike në cilësi më domethënëse?

Përgjigje: Kur lindin diskutime në lidhje me trupin, theksoni cilësitë e brendshme si karizma, mirësia ose çdo atribut tjetër pozitiv të personit që diskutohet.

Pyetje: Çfarë duhet të bëj nëse dikush bën komente në lidhje me ushqimin që më nxisin?

Përgjigje: Përgjigjuni me humor ose zemërbutësi, duke pohuar të drejtën tuaj për të shijuar vaktin tuaj pa faj apo gjykim.

Burimet:

– Ushqyerja pa kufi në Los Anxhelos (www.limitlessnutritionla.com)