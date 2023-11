By

Për sa kohë është e mirë vaksina kundër herpesit?

Herpes zoster, i njohur gjithashtu si herpes zoster, është një infeksion viral i dhimbshëm i shkaktuar nga virusi varicella-zoster, i njëjti virus që shkakton linë e dhenve. Zakonisht prek të moshuarit dhe individët me sistem imunitar të dobësuar. Për të parandaluar këtë gjendje dobësuese, ekziston një vaksinë kundër herpesit. Por sa zgjat mbrojtja nga kjo vaksinë? Le të zbulojmë.

Vaksina e herpesit, e njohur edhe si Zostavax, ishte vaksina e parë e miratuar nga Administrata e Ushqimit dhe Barnave e SHBA (FDA) për të parandaluar sëmundjen e herpesit. Megjithatë, në vitin 2017, u prezantua një vaksinë e re dhe më efektive e quajtur Shingrix. Shingrix tani është vaksina e preferuar e rekomanduar nga Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) për parandalimin e herpesit.

Sa kohë ofron mbrojtje vaksina Shingrix?

Sipas CDC, vaksina Shingrix ofron mbrojtje të fortë kundër herpesit dhe komplikimeve të tij. Provat klinike kanë treguar se vaksina është më shumë se 90% efektive në parandalimin e herpesit tek individët e moshës 50 vjeç e lart. Mbrojtja e ofruar nga vaksina Shingrix zgjat për disa vite, me studime që tregojnë se ajo mbetet shumë efektive për të paktën katër vjet pas vaksinimit.

A ka nevojë për një goditje përforcuese?

Ndërsa vaksina Shingrix ofron mbrojtje afatgjatë, CDC rekomandon një dozë të dytë për të siguruar efektivitetin maksimal. Doza e dytë duhet të administrohet dy deri në gjashtë muaj pas dozës së parë. Injeksioni përforcues ndihmon në rritjen dhe zgjatjen e përgjigjes imune, duke siguruar mbrojtje të vazhdueshme kundër herpesit.

Po vaksina më e vjetër, Zostavax?

Vaksina e vjetër e herpesit, Zostavax, është ende e disponueshme, por nuk është më opsioni i preferuar. Zostavax siguron mbrojtje kundër herpesit për rreth pesë vjet, por efektiviteti i tij zvogëlohet me kalimin e kohës. Nëse keni marrë më parë vaksinën Zostavax, CDC rekomandon marrjen e vaksinës Shingrix për të siguruar mbrojtje më të mirë kundër herpesit.

Si përfundim, vaksina Shingrix është shumë efektive në parandalimin e herpesit dhe komplikimeve të tij. Me mbrojtjen e tij afatgjatë, individët mund të gëzojnë paqe mendore për disa vite pas vaksinimit. Mos harroni të konsultoheni me ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësor për të përcaktuar orarin më të mirë të vaksinimit për ju dhe për t'u siguruar që të merrni informacionin më të përditësuar në lidhje me parandalimin e herpesit.

