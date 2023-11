By

Sa kohë qëndron pozitiv në trupin tuaj COVID?

Ndërsa pandemia COVID-19 vazhdon të ndikojë në komunitetet në mbarë botën, shumë njerëz mbeten të pyesin se sa kohë virusi mund të mbetet i zbulueshëm në trupat e tyre. Të kuptuarit e kohëzgjatjes së një rezultati pozitiv të testit COVID-19 është thelbësor për individët, profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe autoritetet e shëndetit publik. Le të thellohemi në këtë temë dhe të trajtojmë disa pyetje të bëra shpesh.

Sa kohë mund të zbulohet COVID-19 në trup?

Kohëzgjatja për të cilën COVID-19 mund të zbulohet në trup ndryshon nga personi në person. Sipas Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC), shumica e individëve që kontraktojnë virusin do të testohen pozitivë brenda ditëve të para pas infektimit. Megjithatë, virusi mund të mbetet i zbulueshëm deri në tre muaj në disa raste, veçanërisht në individë me sistem imunitar të dobësuar ose ata që përjetojnë një sëmundje të zgjatur.

Cilët faktorë ndikojnë në kohëzgjatjen e një rezultati pozitiv të testit?

Disa faktorë mund të ndikojnë se sa kohë COVID-19 mbetet i zbulueshëm në trup. Këto përfshijnë ashpërsinë e infeksionit, reagimin imunitar të individit dhe llojin e testit të përdorur për zbulimin. Testet PCR, të cilat zbulojnë materialin gjenetik të virusit, janë përgjithësisht më të ndjeshme dhe mund ta zbulojnë virusin për një periudhë më të gjatë në krahasim me testet e shpejta të antigjenit, të cilat zbulojnë proteina specifike virale.

A mund ta përhapë dikush akoma virusin pasi të jetë testuar pozitiv?

Po, është e mundur që individët të përhapin virusin edhe pas testimit pozitiv. Prania e materialit gjenetik viral nuk tregon domosdoshmërisht se personi është ngjitës. Megjithatë, është thelbësore të ndiqni udhëzimet e profesionistëve të kujdesit shëndetësor dhe autoriteteve të shëndetit publik në lidhje me protokollet e izolimit dhe karantinës për të parandaluar përhapjen e mundshme të virusit te të tjerët.

Kur dikush mund të konsiderohet jo-infektiv?

Përcaktimi kur dikush nuk është më infektues varet nga faktorë të ndryshëm, duke përfshirë simptomat, rezultatet e testeve dhe udhëzimet nga profesionistët e kujdesit shëndetësor. Në përgjithësi, individët me simptoma të lehta deri në mesatare të COVID-19 mund të konsiderohen si joinfektivë 10 ditë pas fillimit të simptomave, me kusht që të kenë qenë pa temperaturë për të paktën 24 orë pa përdorimin e medikamenteve për uljen e temperaturës. Megjithatë, individët me sëmundje të rëndë ose ata që janë të imunokompromisuar mund të kenë nevojë për një periudhë më të gjatë izolimi.

Si përfundim, kohëzgjatja për të cilën COVID-19 mbetet e zbulueshme në trup mund të ndryshojë nga personi në person. Ndërsa shumica e individëve do të rezultojnë pozitivë brenda ditëve të para pas infektimit, virusi mund të vazhdojë deri në tre muaj në disa raste. Është thelbësore të ndiqni udhëzimet e profesionistëve të kujdesit shëndetësor dhe autoriteteve të shëndetit publik për të parandaluar përhapjen e virusit, edhe pas testimit pozitiv. Qëndroni të informuar, qëndroni të sigurt dhe vazhdoni t'i jepni përparësi shëndetit tuaj dhe mirëqenies së atyre përreth jush.