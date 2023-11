Si mund t'i fshij përgjithmonë aplikacionet nga blerjet e mia në aplikacion?

By

Si mund t'i fshij përgjithmonë aplikacionet nga blerjet e mia brenda aplikacionit?

Në epokën e sotme dixhitale, telefonat inteligjentë janë bërë pjesë integrale e jetës sonë, duke na ofruar një bollëk aplikacionesh për të përmirësuar rutinat tona të përditshme. Megjithatë, ndërsa koleksionet tona të aplikacioneve rriten, mund të na duhet të rrëmbejmë dhe heqim aplikacionet që nuk i përdorim më ose i kemi blerë përmes blerjeve brenda aplikacionit. Por si mund t'i fshijmë përgjithmonë këto aplikacione nga pajisjet tona? Le të zbulojmë.

Për të filluar, është e rëndësishme të kuptoni ndryshimin midis fshirjes së një aplikacioni dhe fshirjes së blerjeve brenda aplikacionit të një aplikacioni. Kur fshini një aplikacion, ai hiqet nga pajisja juaj, duke liruar hapësirën e ruajtjes. Megjithatë, blerjet brenda aplikacionit të aplikacionit, si funksione ose përmbajtje shtesë, mund të jenë ende të lidhura me llogarinë tuaj.

Për të fshirë përgjithmonë blerjet përmes aplikacionit të një aplikacioni, do t'ju duhet të ndiqni disa hapa. Së pari, hapni dyqanin e aplikacioneve të lidhur me pajisjen tuaj, të tilla si Apple App Store ose Google Play Store. Më pas, lundroni te cilësimet e llogarisë suaj, që zakonisht gjenden në këndin e sipërm djathtas të ekranit. Nga atje, zgjidhni "Blera" ose "Aplikacionet dhe lojërat e mia" për të parë një listë të aplikacioneve tuaja të shkarkuara.

Pasi të keni gjetur aplikacionin nga i cili dëshironi të hiqni blerjet përmes aplikacionit, trokitni lehtë mbi të për të hyrë në detajet e tij. Kërkoni një opsion që ju lejon të menaxhoni ose hiqni blerjet brenda aplikacionit. Ky opsion mund të ndryshojë në varësi të dyqanit të aplikacioneve dhe vetë aplikacionit. Ndiqni kërkesat për të fshirë përgjithmonë blerjet përmes aplikacionit të lidhura me aplikacionin.

FAQ:

Pyetje: A do të ndikojë fshirja e blerjeve përmes aplikacionit në aftësinë time për të përdorur aplikacionin?

Përgjigje: Fshirja e blerjeve përmes aplikacionit do të heqë vetëm veçoritë ose përmbajtjen shtesë që keni blerë. Do të jeni ende në gjendje ta përdorni aplikacionin, por pa përfitimet e blerjeve të hequra.

Pyetje: A mund të marr një rimbursim për blerjet e fshira përmes aplikacionit?

Përgjigje: Politikat e rimbursimit për blerjet përmes aplikacionit ndryshojnë në varësi të dyqanit të aplikacioneve dhe zhvilluesit të aplikacionit. Rekomandohet të kontrolloni politikën e rimbursimit përpara se të bëni ndonjë blerje.

Pyetje: A mund të rishkarkoj blerjet e fshira brenda aplikacionit?

Përgjigje: Në shumicën e rasteve, do të jeni në gjendje të rishkarkoni blerjet e fshira brenda aplikacionit pa ndonjë tarifë shtesë. Megjithatë, kjo mund të mos jetë e mundur për të gjitha aplikacionet, prandaj është më mirë të kontrolloni me dyqanin e aplikacioneve ose zhvilluesin e aplikacionit.

Si përfundim, fshirja e përhershme e aplikacioneve nga blerjet tuaja përmes aplikacionit kërkon lundrimin nëpër dyqanin e aplikacioneve të pajisjes tuaj dhe menaxhimin e cilësimeve të llogarisë tuaj. Duke ndjekur hapat e duhur, mund ta rrëmbesh pajisjen tënde dhe të heqësh blerjet e padëshiruara brenda aplikacionit, duke liruar hapësirë ​​dhe duke përmirësuar koleksionin e aplikacioneve.