By

Si të fshij përgjithmonë një aplikacion nga iPhone dhe të dhënat e tij?

Në epokën e sotme dixhitale, telefonat inteligjentë tanë janë bërë pjesë integrale e jetës sonë. Ne mbështetemi tek ata për komunikim, argëtim dhe produktivitet. Megjithatë, ndërsa koleksionet tona të aplikacioneve rriten, ne mund të gjejmë veten duke dashur të rrëmbejmë pajisjet tona duke fshirë përgjithmonë aplikacionet e panevojshme dhe të dhënat e lidhura me to. Nëse po pyesni se si ta bëni këtë në iPhone tuaj, lexoni për një udhëzues hap pas hapi.

Së pari, është e rëndësishme të kuptoni ndryshimin midis fshirjes së një aplikacioni dhe shkarkimit të tij. Kur fshini një aplikacion, ju e hiqni atë tërësisht nga pajisja juaj, duke përfshirë të gjitha të dhënat e tij. Nga ana tjetër, shkarkimi i një aplikacioni e heq vetë aplikacionin, por i mban të paprekura të dhënat e tij, duke ju lejuar ta riinstaloni më vonë pa humbur asnjë informacion.

Për të fshirë përgjithmonë një aplikacion nga iPhone juaj, ndiqni këto hapa të thjeshtë:

1. Gjeni aplikacionin që dëshironi të fshini në ekranin tuaj bazë.

2. Shtypni dhe mbani ikonën e aplikacionit derisa të fillojë të tundet.

3. Prekni ikonën "X" që shfaqet në këndin e sipërm majtas të aplikacionit.

4. Një mesazh pop-up do të shfaqet, duke pyetur nëse dëshironi të fshini aplikacionin. Konfirmoni vendimin tuaj duke shtypur "Fshi".

Pasi të keni përfunduar këto hapa, aplikacioni do të fshihet përgjithmonë nga iPhone juaj dhe të gjitha të dhënat e lidhura me të do të hiqen.

FAQ:

Pyetje: A mund të rikuperoj një aplikacion të fshirë dhe të dhënat e tij?

Përgjigje: Jo, pasi të fshini një aplikacion, ai nuk mund të rikuperohet nëse nuk keni një kopje rezervë të pajisjes tuaj që përfshin aplikacionin dhe të dhënat e tij.

Pyetje: Fshirja e një aplikacioni do të çlirojë hapësirën e ruajtjes në iPhone tim?

Përgjigje: Po, fshirja e aplikacioneve mund të ndihmojë në lirimin e hapësirës ruajtëse në pajisjen tuaj, veçanërisht nëse aplikacioni kishte një sasi të madhe të dhënash të lidhura me të.

Pyetje: Çfarë ndodh nëse fshij aksidentalisht një aplikacion?

A: Mos u shqetëso! Mund të riinstaloni lehtësisht çdo aplikacion që fshini aksidentalisht nga App Store. Sidoqoftë, të dhënat e aplikacionit tuaj nuk do të rikuperohen nëse nuk keni një kopje rezervë.

Si përfundim, fshirja e aplikacioneve të panevojshme nga iPhone juaj është një proces i thjeshtë që mund të ndihmojë në rrëmujën e pajisjes tuaj dhe lirimin e hapësirës së ruajtjes. Vetëm mos harroni të jeni të kujdesshëm kur fshini aplikacionet, pasi të dhënat e tyre nuk mund të rikuperohen pasi të fshihen.