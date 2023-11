By

Si të shpëtoj nga aplikacionet e padëshiruara në telefonin tim Android?

Nëse jeni përdorues i Android, mund ta keni gjetur veten me një sirtar aplikacionesh të rrëmujshme, të mbushur me aplikacione që nuk i përdorni më ose që nuk i keni dashur kurrë në radhë të parë. Për fat të mirë, heqja e aplikacioneve të padëshiruara nga telefoni juaj Android është një proces relativisht i thjeshtë. Këtu është një udhëzues hap pas hapi për t'ju ndihmuar të rrëmbeni pajisjen tuaj dhe të rifitoni hapësirën e vlefshme të ruajtjes.

1. Identifikoni aplikacionet e padëshiruara: Filloni duke identifikuar aplikacionet që dëshironi të hiqni. Këto mund të jenë aplikacione të para-instaluara që vijnë me telefonin tuaj ose aplikacione që keni shkarkuar, por që nuk ju nevojiten më. Mund të gjeni një listë të të gjitha aplikacioneve tuaja të instaluara duke shkuar te cilësimet e telefonit tuaj dhe duke zgjedhur opsionin "Aplikacionet" ose "Aplikacionet".

2. Çinstaloni përmes cilësimeve: Pasi të keni identifikuar aplikacionet e padëshiruara, kthehuni te lista e aplikacioneve dhe trokitni lehtë mbi aplikacionin që dëshironi të hiqni. Kjo do t'ju çojë në faqen e cilësimeve të aplikacionit. Kërkoni butonin "Çinstaloni" ose "Hiq" dhe trokitni lehtë mbi të. Konfirmo veprimin tënd kur të kërkohet dhe aplikacioni do të çinstalohet nga pajisja jote.

3. Çinstaloni përmes sirtarit të aplikacionit: Përndryshe, ju gjithashtu mund të çinstaloni aplikacionet direkt nga sirtari i aplikacionit tuaj. Hapni sirtarin e aplikacionit duke rrëshqitur lart ose poshtë në ekranin bazë, më pas gjeni aplikacionin që dëshironi të hiqni. Shtypni dhe mbani ikonën e aplikacionit derisa të shfaqet një meny, më pas tërhiqeni aplikacionin te opsioni "Uninstall" ose "Remove".

FAQ:

Pyetje: A mund të çinstaloj aplikacionet e para-instaluara?

Përgjigje: Ndërsa disa aplikacione të para-instaluara mund të çinstalohen, të tjerët mund t'ju lejojnë vetëm t'i çaktivizoni ato. Çaktivizimi i një aplikacioni do ta heqë atë nga sirtari i aplikacionit dhe do ta parandalojë ekzekutimin e tij, por ai do të vazhdojë të zërë hapësirën ruajtëse në pajisjen tuaj.

Pyetje: Po sikur të çinstaloj aksidentalisht një aplikacion?

A: Mos u shqetëso! Nëse çinstaloni aksidentalisht një aplikacion, mund ta riinstaloni gjithmonë nga Dyqani i Google Play ose ndonjë burim tjetër i besuar.

Pyetje: A mund të riinstaloj një aplikacion që e kam çinstaluar më parë?

Përgjigje: Po, mund të riinstaloni çdo aplikacion që keni çinstaluar për sa kohë që është ende i disponueshëm në dyqanin e aplikacioneve ose nëse keni një kopje rezervë të skedarit APK të aplikacionit.

Duke ndjekur këto hapa të thjeshtë, ju mund të hiqni lehtësisht aplikacionet e padëshiruara nga telefoni juaj Android, duke liruar hapësirën e ruajtjes dhe duke përmirësuar pajisjen tuaj. Kështu që, vazhdoni dhe rregulloni telefonin tuaj për të krijuar një përvojë celulare më të organizuar dhe efikase.