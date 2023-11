Si mund ta dalloni një të ftohtë dhe COVID?

Ndërsa pandemia COVID-19 vazhdon të prekë komunitetet në mbarë botën, është thelbësore të jemi në gjendje të bëjmë dallimin midis simptomave të zakonshme të ftohjes dhe atyre që lidhen me koronavirusin e ri. Ndërsa të dyja sëmundjet ndajnë disa ngjashmëri, ka dallime kryesore që mund t'ju ndihmojnë të përcaktoni nëse duhet të kërkoni kujdes mjekësor ose thjesht të qëndroni në shtëpi dhe të pushoni.

Isfarë është COVID-19?

COVID-19, shkurtim për sëmundjen koronavirus 2019, është një sëmundje infektive e shkaktuar nga sindroma e rëndë akute e frymëmarrjes koronavirus 2 (SARS-CoV-2). Ai përhapet kryesisht përmes pikave të frymëmarrjes kur një person i infektuar kollitet, teshtin ose flet.

Cilat janë simptomat e COVID-19?

Simptomat e COVID-19 mund të ndryshojnë nga të lehta në të rënda. Shenjat e zakonshme përfshijnë ethe, kollë, gulçim, lodhje, dhimbje trupi, dhimbje të fytit dhe humbje të shijes ose nuhatjes. Në disa raste, individët gjithashtu mund të përjetojnë simptoma gastrointestinale si nauze, të vjella ose diarre.

Cilat janë simptomat e një ftohjeje të zakonshme?

Një ftohje zakonisht shfaqet me simptoma më të buta në krahasim me COVID-19. Simptomat e zakonshme të ftohjes përfshijnë rrufë ose hundë të mbytur, teshtitje, dhimbje të fytit, kollë të lehtë dhe herë pas here temperaturë të ulët. Është e rëndësishme të theksohet se humbja e shijes ose nuhatjes zakonisht nuk shoqërohet me një ftohje.

Si mund të dalloni një të ftohtë dhe COVID-19?

Ndërsa mund të jetë sfiduese për të bërë dallimin midis të dyve bazuar vetëm në simptoma, ka disa faktorë kyç për t'u marrë parasysh. Së pari, simptomat e COVID-19 priren të jenë më të rënda dhe më të gjata se ato të një ftohjeje të zakonshme. Për më tepër, nëse keni qenë në kontakt të ngushtë me dikë që ka rezultuar pozitiv për COVID-19 ose keni udhëtuar së fundmi në një zonë me shkallë të lartë infeksioni, është thelbësore të bëni testin për virusin.

Kur duhet të kërkoni kujdes mjekësor?

Nëse keni simptoma të rënda të tilla si vështirësi në frymëmarrje, dhimbje të vazhdueshme gjoksi, konfuzion ose ngjyrë kaltërosh në buzë ose fytyrë, është thelbësore të kërkoni kujdes të menjëhershëm mjekësor. Për më tepër, nëse nuk jeni të sigurt për simptomat tuaja ose keni shqetësime, është gjithmonë më mirë të konsultoheni me një profesionist të kujdesit shëndetësor i cili mund të japë udhëzime bazuar në situatën tuaj specifike.

Si përfundim, ndërsa ftohja e zakonshme dhe COVID-19 mund të ndajnë disa ngjashmëri, ka dallime të dallueshme që mund t'ju ndihmojnë të përcaktoni se cilën sëmundje mund të përjetoni. Nëse nuk jeni të sigurt ose keni shqetësime, është gjithmonë më mirë të bëni kujdes dhe të kërkoni këshilla mjekësore. Qëndroni të informuar, praktikoni një higjienë të mirë dhe ndiqni udhëzimet shëndetësore lokale për të mbrojtur veten dhe të tjerët gjatë këtyre kohërave sfiduese.