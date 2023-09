Transformimi i ajrit të nxehtë në ujë të pijshëm: Një zbulim i ri në korrjen e ujit

Studiuesit në Universitetin e Teksasit në Austin kanë bërë përparim të rëndësishëm në kërkimin për të krijuar një zgjidhje për mungesën e ujit. Në kërkimin e tyre të fundit, të botuar në Procedurat e Akademisë Kombëtare të Shkencave, ata kanë zhvilluar një hidrogel të krijuar në mënyrë molekulare të aftë për të nxjerrë ujë të pijshëm të pastër nga ajri i nxehtë duke përdorur vetëm energjinë diellore.

Hidroxheli lejon që uji të nxirret me shpejtësi dhe me efikasitet nga atmosfera, madje edhe në temperatura deri në 104 gradë Fahrenheit, duke e bërë atë të përshtatshëm për zonat që përjetojnë nxehtësi të tepërt dhe akses të kufizuar në ujë të pastër. Me këtë teknologji, individët do të mund të marrin ujin thjesht duke vendosur një pajisje jashtë, pa pasur nevojë për konsum shtesë të energjisë.

Hidroxheli mund të prodhojë midis 3.5 dhe 7 kilogramë ujë për kilogram material xhel, në varësi të niveleve të lagështisë. Ajo që e veçon këtë hulumtim është përshtatshmëria e hidrogelit në mikroxhel, gjë që rrit shumë shpejtësinë dhe efikasitetin e kapjes dhe lëshimit të ujit. Duke e transformuar hidrogelin në grimca me madhësi mikro, studiuesit kanë zhvilluar një sorbent shumë efikas që mund të rrisë ndjeshëm prodhimin e ujit përmes cikleve të shumta ditore.

Rritja e teknologjisë është hapi tjetër i rëndësishëm. Studiuesit synojnë t'i kthejnë gjetjet e tyre në një zgjidhje portative me kosto të ulët për krijimin e ujit të pijshëm të pastër që mund të përdoret në mbarë botën. Ky zhvillim mund të ndryshojë jetën për popullatat që nuk kanë akses bazë në ujë të pastër, si në Etiopi, ku gati 60% e popullsisë përballet me këtë sfidë.

Planet e ardhshme për teknologjinë përfshijnë optimizimin e inxhinierisë së mikrogeleve për të përmirësuar më tej efikasitetin. Studiuesit po eksplorojnë gjithashtu përdorimin e materialeve organike për të ulur kostot e prodhimit. Megjithatë, sfidat mbeten në shkallëzimin e prodhimit të sorbentit dhe sigurimin e qëndrueshmërisë së produktit. Për më tepër, po bëhen përpjekje për të krijuar versione portative të pajisjes për skenarë të ndryshëm aplikacionesh.

Ky zbulim ka potencialin të sigurojë një fener shprese për rajonet e prekura nga mungesa e ujit. Aftësia për të kthyer ajrin e nxehtë në ujë të pijshëm duke përdorur energjinë diellore na sjell një hap më afër një zgjidhjeje të qëndrueshme që mund të lehtësojë problemet e mungesës së ujit në mbarë botën.

Burimi:

Procedura e Akademisë Kombëtare të Shkencave