Eksitimi fillon: Shitjet e të Premtes së Zezë të Steam janë këtu!

Shitjet e pritura me padurim të Premtes së Zezë të Steam kanë filluar zyrtarisht, duke u ofruar lojtarëve një ekstravaganzë njëjavore të ofertave të mahnitshme në një gamë të gjerë titujsh të njohur. Duke filluar nga ora 6:8 GMT / 10:1 CEST / 28:XNUMX PT / XNUMX:XNUMX ET, shitja premton të jetë një kënaqësi për entuziastët e lojërave në mbarë botën. Kjo ngjarje e shumëpritur do të zgjasë deri më XNUMX nëntor, duke ofruar kohë të mjaftueshme për lojtarët që të kënaqen me kalimin e tyre të preferuar gjatë sezonit të ardhshëm të festave.

Ndërsa lista e plotë e lojërave me zbritje do të zbulohet vetëm kur të fillojë shitja, Steam na ka dhënë një vështrim tërheqës se çfarë të presim përmes një traileri emocionues që shfaq një përzgjedhje të lojërave që marrin pjesë në këtë ngjarje. Formacioni është një përzierje mbresëlënëse e klasikëve të dashur dhe filmave të fundit. Gurët e çmuar më të vjetër si Terraria dhe Hunt: Showdown do të ndajnë vëmendjen së bashku me publikimet më të reja si The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales dhe Starfield, duke premtuar një gamë të larmishme opsionesh për çdo shije lojrash.

Me lançimin e kohëve të fundit të Steam Deck OLED shumë të kërkuar, i cili ka ngjallur interesin e entuziastëve të lojërave të dorës, shumë janë duke parë me padurim shitjen për zbritje të mundshme në lojërat e përputhshme me pajisjen popullore. Ekziston gjithashtu parashikimi për ndonjë zbritje të mundshme në vetë pajisjen, pasi lojtarët presin me padurim të përmirësojnë përvojën e tyre të lojrave me këtë sistem të dorës së fundit.

Përfshirja e titujve më të rinj, si Like A Dragon: The Man Who Erased His Name dhe Call Of Duty: Modern Warfare 3, në shitje mbetet e pasigurt. Shitjet e mëparshme kanë treguar rezultate të përziera për publikimet e fundit, me disa që janë përjashtuar tërësisht ose kanë marrë zbritje minimale në krahasim me titujt e tjerë. Megjithatë, pritjet janë të larta pasi lojtarët presin me padurim shpalljen e disponueshmërisë së këtyre lojërave të lakmuara dhe zbritjeve të mundshme.

Ndërsa komuniteti i lojërave feston ardhjen e shitjeve të të Premtes së Zezë të Steam, eksitimi mbush ajrin. Me ofertat tërheqëse, zbritjet dhe një linjë fantastike lojërash, kjo ngjarje u lejon lojtarëve të zgjerojnë bibliotekat e tyre dhe të eksplorojnë aventura të reja pa prishur bankën. Bëhuni gati për të rrëmbyer titujt tuaj të preferuar dhe për të nisur udhëtime emocionuese dixhitale që do t'ju argëtojnë gjatë gjithë sezonit të festave dhe më gjerë!

