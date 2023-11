Titulli i ri: Zbulimi i sekreteve të qendrës së galaktikës së Rrugës së Qumështit

By

Qendra e galaktikës sonë të Rrugës së Qumështit mbetet një temë magjepsëse dhe enigmatike e studimit shkencor. Teleskopi Hapësinor James Webb i NASA-s ka kapur një fotografi mahnitëse të këtij rajoni, duke na ofruar një vështrim në zemrën e shtëpisë sonë galaktike. Ky imazh magjepsës zbulon një grumbull të dendur prej 5 milionë yjesh, që shkëlqejnë shkëlqyeshëm në mes të hapësirës së madhe të Rrugës së Qumështit.

Shkencëtarët kanë qenë prej kohësh të intriguar nga ky rajon, duke iu referuar shpesh si "rrahjet e zemrës" të galaktikës sonë. Afërsia me një vrimë të zezë supermasive, e cila banon në zemër të këtij rajoni, mund të shpjegojë aktivitetin e saj intensiv. E pozicionuar rreth 300 vite dritë larg nga Toka, vrima e zezë masive ushtron një tërheqje të pabesueshme gravitacionale që transformon protoyjet e afërt në yje të vërtetë. Këta yje të rinj, të njohur si protoyje, po evoluojnë me shpejtësi në trupa qiellorë verbues, disa herë më të mëdhenj se dielli ynë.

Para vëzhgimeve pioniere të teleskopit James Webb, shkencëtarët mund të spekulonin vetëm për ndërlikimet e fshehura brenda këtij rajoni. Imazhet me rezolucion të lartë dhe ndjeshmëria e ofruar nga teknologjia e avancuar e teleskopit u mundëson studiuesve të studiojnë dhe deshifrojnë misteret e kësaj qendre galaktike me një saktësi të paparë. Me çdo zbulim, shkencëtarët po i afrohen më shumë të kuptuarit të proceseve që nxisin formimin dhe evolucionin e yjeve brenda zemrës së Rrugës së Qumështit.

FAQ:

Pyetje: Çfarë kapi teleskopi hapësinor James Webb?

Përgjigje: Teleskopi Hapësinor James Webb kapi një fotografi të jashtëzakonshme të qendrës së Galaktikës së Rrugës së Qumështit.

Pyetje: Sa yje janë të pranishëm në këtë rajon?

Përgjigje: Imazhi zbulon një grumbull prej afërsisht 5 milionë yjesh.

Pyetje: Cila është rëndësia e këtij rajoni?

Përgjigje: Shkencëtarët besojnë se ky rajon, i njohur si rrahjet e zemrës së galaktikës, i detyrohet aktivitetit të tij afërsisë me një vrimë të zezë supermasive.

Pyetje: Sa larg është vrima e zezë qendrore nga Toka?

Përgjigje: Vrima e zezë supermasive ndodhet rreth 300 vite dritë larg nga Toka.

Pyetje: Çfarë transformimesh ndodhin pranë vrimës së zezë?

Përgjigje: Tërheqja intensive gravitacionale e vrimës së zezë bën që protoyjet e afërt të evoluojnë në yje të formuar plotësisht.