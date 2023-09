Madhësia e përfolur e skedarit dhe gjatësia e lojës së Grand Theft Auto VI është shkak për shqetësim

By

Publikimi i shumëpritur i Grand Theft Auto VI i ka lënë fansat të presin me padurim ndonjë lajm ose përditësim nga Rockstar Games. Ndërsa loja është ende në zhvillim, mungesa e informacionit ka çuar në një rrjedhë të vazhdueshme thashetheme dhe spekulime mes fansave.

Një thashetheme e fundit që ka tërhequr vëmendjen është pretendimi se GTA VI do të ketë një madhësi të madhe skedari prej 750 GB dhe një kohëzgjatje loje prej rreth 400 orë. Kjo ka ngritur shqetësime për lojtarët, veçanërisht ata që janë të kufizuar nga hapësira e ruajtjes së konsolës.

Madhësia e skedarit të përfolur përbën një problem të rëndësishëm si për lojtarët e PC ashtu edhe për konsolat. PS5, për shembull, ka një hard disk të brendshëm 825 GB SSD, por pas rezervimit të hapësirës për skedarët e sistemit, lojtarëve u mbeten vetëm 667 GB. Madhësia e skedarit të përfolur të GTA VI e tejkalon atë numër me mbi 80 GB. Ndërsa Xbox Series X ka një kapacitet ruajtjeje pak më të madhe prej 1 TB, situata është ende e ngushtë, veçanërisht për modelin Series S me hard diskun e tij SSD 512 GB.

Për të kapërcyer këtë problem të mundshëm të ruajtjes, lojtarët do të duhet të investojnë në ruajtje shtesë të brendshme SSD për kartat e zgjerimit PS5 ose SSD për Xbox Series X|S.

Ndërsa këto thashetheme po krijojnë shqetësim tek lojtarët, është e rëndësishme t'i merrni ato me pak kripë derisa të konfirmohen. Duket e pamundur që Grand Theft Auto VI të kërkojë një hapësirë ​​kaq masive të ruajtjes. Sidoqoftë, ai nënvizon sfidat e mundshme me të cilat mund të përballen lojtarët me rritjen e madhësive të skedarëve dhe opsionet e kufizuara të ruajtjes.

Ndërsa fansat presin lëshimin e Grand Theft Auto VI, është e qartë se kapaciteti i ruajtjes do të jetë një konsideratë për shumë lojtarë. Pavarësisht nëse thashethemet janë të vërteta apo jo, shpresohet që zhvilluesit të gjejnë mënyra për të optimizuar madhësitë e skedarëve pa kompromentuar cilësinë ose gjatësinë e lojës.

