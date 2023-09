Google hap përvojën e vizitorëve në Mountain View

By

Google është vendosur të hapë Google Visitor Experience në selinë e saj në Mountain View, Kaliforni. Destinacioni i ri synon t'u ofrojë vizitorëve një mundësi për të përjetuar Google dhe komunitetin e tij lokal. Përvoja e vizitorëve është e vendosur në ndërtesën e zyrës "Gradient Canopy", e ngjashme me tendën e kompanisë, e njohur më parë si Charleston East.

Përvoja e Vizitorëve të Google do të shfaqë një sërë lehtësish, duke përfshirë një dyqan Google ku vizitorët mund të mësojnë dhe blejnë produkte harduerike Pixel. Ky do të jetë lokacioni i tretë i Google Store, pas atyre në Chelsea dhe Williamsburg në New York City.

Për më tepër, përvoja e vizitorëve do të përfshijë një kafene publike të quajtur "Café @ Mountain View", duke ofruar një hapësirë ​​për vizitorët që të pushojnë dhe të shijojnë pije freskuese. "The Plaza" do të ofrojë art në natyrë, ngjarje dhe programe të tjera për vizitorët që të shijojnë.

Vendi do të strehojë gjithashtu "The Huddle", një hapësirë ​​e dedikuar për të pritur ngjarje të grupeve të komunitetit lokal dhe aktivitete jofitimprurëse. Për më tepër, një "Dyqan Pop-Up" do të shfaqë dhe mbështesë bizneset lokale.

Aktualisht, vizitorët në kampusin e Google mund të kenë vetëm një përvojë të kufizuar, pa asnjë dyqan zyrtar dhuratash në dispozicion. Përvoja e re e vizitorëve të Google do të ofrojë një zëvendësim të plotë, duke synuar të sigurojë një përvojë gjithëpërfshirëse dhe gjithëpërfshirëse për vizitorët.

Përvoja e Vizitorëve të Google është vendosur të hapet më 12 tetor, duke sjellë një "përvojë Googley" për të gjithë ata që e vizitojnë.