Google Keep për Android merr veçori të formatimit të tekstit

Google Keep për Android më në fund po nxjerr një veçori të re që i lejon përdoruesit të formatojnë tekstin. Kjo veçori shumë e kërkuar u jep përdoruesve mundësinë për të personalizuar dhe shtuar theksin në tekstin e tyre përmes stileve të theksuara, nënvizuara, të pjerrëta dhe të titullit. Përditësimi aktualisht është i disponueshëm vetëm për shënimet e reja dhe jo për ato më të vjetra, dhe është i kufizuar në aplikacionin Android, me formatimin që nuk shfaqet në ueb.

Për të hyrë në veçorinë e formatimit të tekstit, përdoruesit do të shohin një ikonë të re të nënvizuar "A" në shiritin e veglave të shënimeve. Kjo do të hapë një meny me opsione për Titullin 1 (H1), Kreun 2 (H2), Bold, Kursive, Nënvizuar dhe Strikethrough. Sjellja e formatimit është e ngjashme me redaktuesit e tjerë të tekstit.

Ndërsa veçoria aktualisht është duke u shfaqur dhe mund të mos jetë e disponueshme për të gjithë përdoruesit, Google ka njoftuar se do të vijë në shënimet ekzistuese në "javët e ardhshme". Funksioni është i disponueshëm për të gjithë klientët dhe përdoruesit e Google Workspace me llogari personale të Google.

Është e rëndësishme të kihet parasysh se formatimi do të ruhet kur kopjoni tekst nga burime të tjera në Google Keep. Sidoqoftë, përdoruesit mund ta heqin lehtësisht formatimin duke përdorur opsionin "Pastro formatimin" në shiritin e veglave.

Në përgjithësi, ky përditësim në Google Keep shton një nivel të ri personalizimi dhe fleksibiliteti në aplikacionin e marrjes së shënimeve. Përdoruesit tani kanë më shumë kontroll mbi pamjen e tekstit të tyre, duke e bërë më të lehtë nënvizimin e informacionit të rëndësishëm ose krijimin e shënimeve të organizuara.

Burimi: [shto burimin pa URL]