Google përballet me provë antitrust mbi dominimin e motorit të kërkimit

Google do të sfidohet në një gjyq historik antitrust në SHBA, ndërsa rregullatorët federalë përpiqen të çmontojnë perandorinë e saj të internetit. Gjatë 10 javëve të ardhshme, avokatët federalë dhe prokurorët e përgjithshëm të shtetit do të paraqesin prova për të vërtetuar se Google manipuloi tregun në favor të tij, duke shkelur Aktin Sherman duke e bërë motorin e tij të kërkimit zgjedhjen e paracaktuar në vende dhe pajisje të ndryshme. Gjyqi do të përcaktojë nëse Google ka shkelur ligjin dhe nëse po, çfarë hapash duhet të ndërmerren për të frenuar gjigantin e teknologjisë.

Padia u ngrit nga Departamenti i Drejtësisë gati tre vjet më parë, duke akuzuar Google për përdorimin e dominimit të kërkimit në internet për të fituar një avantazh të padrejtë ndaj konkurrentëve. Qeveria pretendon se Google paguan miliarda dollarë në vit për të qenë motori i paracaktuar i kërkimit në pajisje si iPhone dhe shfletuesit e internetit si Safari dhe Firefox. Për më tepër, rregullatorët argumentojnë se Google ka manipuluar në mënyrë të paligjshme tregun duke kërkuar që motori i tij i kërkimit të bashkohet me softuerin e tij Android për telefonat inteligjentë.

Google argumenton se përballet me konkurrencë të konsiderueshme dhe citon motorët e kërkimit si Bing i Microsoft dhe faqet e internetit si Amazon dhe Yelp si shembuj. Kompania ia atribuon suksesin e saj përmirësimeve të vazhdueshme motorit të saj të kërkimit dhe thekson se njerëzit zgjedhin të përdorin Google për shkak të besueshmërisë dhe performancës së tij.

Rezultati i provës mund të ketë implikime të rëndësishme për Google. Pasojat e mundshme përfshijnë përfundimin e praktikës së pagesës së kompanive për ta bërë Google motorin e kërkimit të paracaktuar, ose Google humbet fokusin pasi përfshihet në beteja ligjore. Një rast i ngjashëm antitrust kundër Microsoft-it në vitin 1998 rezultoi që kompania të luftonte për t'u përshtatur me teknologjitë në zhvillim, të cilat lejuan Google të ngrihej në rëndësi.

Përveç gjykimit aktual, Google po përballet gjithashtu me një rast antitrust që lidhet me teknologjinë e saj të reklamave. Qeveria pretendon se Google monopolizon teknologjitë kryesore të reklamimit dixhital dhe ka sugjeruar që Google mund t'i duhet të shesë një pjesë të biznesit të saj adtech në mënyrë që të adresojë shqetësimet e praktikave anti-konkurruese.

