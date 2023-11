Google Fi Wireless ofron 75 dollarë zbritje në Pixel Watch 2 LTE për abonentët ekzistues

By

Google Fi Wireless po ofron një marrëveshje speciale të së Premtes së Zezë për abonentët ekzistues MVNO, duke ofruar një zbritje prej 75 dollarësh në Pixel Watch 2 LTE. Për të përfituar nga zbritja, përdoruesit duhet të përdorin kodin promovues BLACKFRIDAY gjatë blerjes, duke e ulur çmimin në 324.99 dollarë. Megjithatë, Google nuk e ka specifikuar kohëzgjatjen e kësaj marrëveshjeje, ndaj këshillohet që klientët e interesuar ta bëjnë blerjen së shpejti.

Ndërkohë, Google Store në SHBA dhe shitës të tjerë me pakicë po shesin origjinalin Pixel Watch (Wi-Fi) me 199.99 dollarë, ndërsa modeli LTE ka një çmim prej 249.99 dollarë pasi ka një zbritje prej 80 dollarësh. Mbetet për t'u parë nëse Google do të vazhdojë të shesë veshjet e mëparshme si opsioni më i përballueshëm në linjë.

Përveç zbritjes në Pixel Watch 2 LTE, Google Fi Wireless po ofron gjithashtu një zbritje prej 10 dollarësh në shirita të ndryshëm të Pixel Watch, të tilla si shiritat Active, Stretch, Leather dhe Dy-tone Leather, si dhe 10 dollarë ulje për kabllon e karikimit. , i disponueshëm në Dyqanin e Google.

Për më tepër, Google Fi ka prezantuar disa oferta të tjera të së Premtes së Zezë për klientët e saj. Këto përfshijnë: kthimin e 699 dollarëve në Pixel 8 pas 24 krediteve mujore të faturës kur regjistroheni për planin Unlimited Plus deri në fund të vitit, 200 dollarë ulje për të gjitha blerjet e Pixel 8 në çast me kodin promovues EXTRA200, një kursim prej 300 dollarësh në Pixel 8 për klientët ekzistues dhe deri në 550 dollarë kthehen pas 24 muajsh në pajisjet më të fundit Samsung Galaxy S23. Për më tepër, klientët mund të përfitojnë nga kthimi prej 600 dollarësh në Motorola razr+ pas 24 krediteve mujore të faturës.

Nëse po mendoni të blini Pixel Watch 2 LTE ose oferta të tjera të së Premtes së Zezë të Google Fi, sigurohuni që të përfitoni nga këto oferta me kohë të kufizuar dhe të shijoni zbritje ekskluzive në pajisjet tuaja të preferuara.

FAQ

1. A mund ta përdor zbritjen prej 75 dollarësh në Pixel Watch 2 LTE nëse nuk jam një abonent ekzistues i Google Fi Wireless?

Jo, zbritja prej 75 dollarësh në Pixel Watch 2 LTE u ofrohet posaçërisht abonentëve ekzistues MVNO të Google Fi Wireless. Nëse nuk jeni abonent aktual, mund të mos keni të drejtë për këtë marrëveshje të veçantë.

2. Sa kohë është e vlefshme marrëveshja e së Premtes së Zezë për Pixel Watch 2 LTE?

Google nuk ka dhënë informacion specifik në lidhje me kohëzgjatjen e marrëveshjes së të Premtes së Zezë për Pixel Watch 2 LTE. Rekomandohet të bëni blerjen tuaj sa më shpejt që të jetë e mundur për t'u siguruar që të mos humbisni zbritjen.

3. A ka zbritje të tjera në Google Fi për të Premten e Zezë?

Po, përveç marrëveshjes Pixel Watch 2 LTE, Google Fi Wireless po ofron zbritje në pajisje të ndryshme, duke përfshirë pajisjet Pixel 8 dhe Samsung Galaxy S23. Ka gjithashtu zbritje në shiritat e Pixel Watch dhe kabllon e karikimit.

4. A mund të kombinoj shumë oferta të së Premtes së Zezë në Google Fi Wireless?

Ndërsa kombinimet specifike mund të ndryshojnë, ju duhet të jeni në gjendje të përfitoni nga ofertat e shumta të së Premtes së Zezë në Google Fi Wireless. Për shembull, nëse jeni një abonent ekzistues, mund të përfitoni nga zbritja në Pixel Watch 2 LTE si dhe nga zbritjet në pajisje të tjera si Pixel 8.

5. Ku mund të gjej më shumë informacion për Google Fi Wireless dhe ofertat e tij të së Premtes së Zezë?

Mund të vizitoni faqen e internetit të Google Fi Wireless ose të ndiqni kanalet e tyre zyrtare të mediave sociale për të gjetur më shumë informacion rreth ofertave të tyre të së Premtes së Zezë. Për më tepër, faqet e internetit dhe forumet e lajmeve teknologjike mund të ofrojnë gjithashtu detaje të mëtejshme rreth këtyre ofertave.