Plani ambicioz i Google për të hyrë në industrinë e lojrave

Kur vjen puna për të hyrë në industrinë e lojrave, Google kishte ëndrra të mëdha. Në përpjekjen e tij për të fituar një terren në lojëra, gjigandi i teknologjisë eksploroi strategji të ndryshme, duke përfshirë bashkimin me Tencent për të blerë një aksion të rëndësishëm në zhvilluesin e njohur të lojërave, Epic Games.

E udhëhequr nga platforma e saj e transmetimit të lojërave, Stadia, Google synoi të prishë tregun dhe të forcojë praninë e tij me një investim në infrastrukturën e përmbajtjes. Fillimisht, kompania konsideroi marrëveshje të profilit të lartë për Stadia, por përfundimisht u përqendrua drejt krijimit të etiketave të saj të palës së parë dhe bashkëpunimit me botues të palëve të treta.

Në një çështje gjyqësore të fundit midis Epic Games dhe Google, u zbulua se Phil Harrison, ish-udhëheqësi i Stadia, propozoi një ide intriguese. Harrison sugjeroi që Google të bashkëpunojë me Tencent dhe të blejë kolektivisht të gjitha aksionet e Epic Games. Një veprim i tillë do t'i kishte dhënë Google një avantazh të madh me bashkëpronësinë e Fortnite, një lojë që gjeneroi një të ardhur mahnitëse prej 5.5 miliardë dollarësh në 2018, duke forcuar pozicionin e saj si një nga lojërat më të mëdha në atë kohë.

Në mungesë të një marrëveshjeje të suksesshme me Tencent, Google eksploroi gjithashtu mundësinë e blerjes së 20% të aksioneve në Epic Games për një vlerë marramendëse prej 2 miliardë dollarësh. Dokumentet e gjykatës shfaqnin biseda me email midis drejtuesve të Google, duke hedhur dritë mbi idetë dhe planet paraprake për platformën e lojërave.

Blerja ose investimi i mundshëm në Epic Games u pa si një lëvizje strategjike për të maksimizuar shtrirjen e Google në shërbimet e saj të ndryshme. Phil Harrison theksoi se si Fortnite mund të nxisë rritjen për platformën YouTube të Google përmes rritjes së kohës së shikimit të lojës. Për më tepër, investimi mund të ndihmojë Google të zhvendosë miliona lojtarë nga Shërbimet Ueb Amazon në platformën e saj Google Cloud dhe të krijojë një bazë të fortë në industrinë e lojërave.

Ndërsa planet e Google për të hyrë në industrinë e lojërave përmes Epic Games nuk u realizuan, ai tregoi vendosmërinë e kompanisë për të lënë gjurmë në një treg shumë konkurrues. Deri më tani, Tencent mban një 40% të aksioneve në Epic Games, ndërsa Sony Corp. zotëron një 5% të aksioneve, me Epic Games që vlerësohet në mbi 31 miliardë dollarë.

FAQ

1. Çfarë është Stadia?

Stadia është një platformë lojërash cloud e zhvilluar nga Google. Ai i lejon përdoruesit të transmetojnë video lojëra në pajisje të ndryshme pa pasur nevojë për pajisje të dedikuara për lojëra.

2. Çfarë është Epic Games?

Epic Games është një zhvillues dhe botues i njohur i lojërave video, më i njohur për krijimin e lojërave të njohura si Fortnite, Gears of War dhe Unreal Tournament.

3. Kush është Tencent?

Tencent është një konglomerat shumëkombësh kinez që është i specializuar në shërbime dhe produkte të ndryshme të lidhura me internetin. Është një nga kompanitë më të mëdha në botë të lojërave video dhe njihet si një lojtar kryesor në industri.

Burimi: The Verge