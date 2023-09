Përditësoni lajmet më të fundit teknike me Podcast Guide Teknike Episodi 567

By

Në episodin më të fundit të podcast-it të Guide Teknike, të organizuar nga redaktori Stephen Fenech, dëgjuesit mund të presin që të përditësohen dhe të edukohen mbi lajmet dhe rishikimet më të fundit të teknologjisë së konsumatorit. Këtu janë momentet kryesore nga emisioni i kësaj jave:

1. GoPro lançon kamerën e veprimit Hero12 Black: GoPro ka njoftuar nxjerrjen e kamerës më të re të veprimit, Hero12 Black. Me veçori dhe aftësi të përmirësuara, kjo kamerë me siguri do t'u bëjë përshtypje të apasionuarve pas aventurave dhe krijuesve të përmbajtjes.

2. Ecovacs hyn në robotikën e oborrit të shtëpisë: Ecovacs, e njohur për fshesat e saj robotike, ka zgjeruar linjën e saj të produkteve duke përfshirë një kositës robot. Kjo shtesë e re synon të thjeshtojë mirëmbajtjen e lëndinës dhe të ofrojë një zgjidhje efikase dhe autonome.

3. Dyson prezanton pastruesin më të madh të ajrit: Dyson ka lëshuar pastruesin e tij më të madh të ajrit deri më tani, i projektuar për hapësira më të mëdha. Kjo pajisje shfaq teknologjinë e avancuar të filtrimit të ajrit të Dyson, duke ofruar mjedise të brendshme më të pastra dhe më të shëndetshme.

Shqyrtime të udhëzuesit teknik:

– Tableti Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: Stephen Fenech ofron një përmbledhje gjithëpërfshirëse të tabletit Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, duke theksuar veçoritë dhe performancën e tij.

– Sonos zbulon altoparlantin Move 2: Sonos ka prezantuar altoparlantin e tij të ri Move 2, duke ofruar cilësi të përmirësuar të audios dhe transportueshmëri. Ky altoparlant me valë është i përsosur për të dëgjuar në lëvizje.

– Bang & Olufsen Bashkëpunon me Ferrarin: Bang & Olufsen ka bashkëpunuar me Ferrarin për të krijuar një koleksion të jashtëzakonshëm audio, duke kombinuar dizajnin luksoz me cilësinë superiore të zërit.

Udhëzuesi teknik i Help Desk:

Në segmentin Tech Guide Help Desk, tema e diskutimit përqendrohet rreth tregut të rinovuar të iPhone. Stephen Fenech eksploron përfitimet e tregtimit të iPhone tuaj të vjetër për të kompensuar kostot e një pajisjeje të re, si dhe kursimet që mund të arrihen duke blerë një iPhone të rinovuar.

Dëgjuesit mund të gjejnë podkastin e Udhëzuesit Teknik në platforma të ndryshme, duke përfshirë Apple Podcast. Stephen Fenech, redaktori i Tech Guide, konsiderohet i mirënjohur si një nga gazetarët më të mirë të teknologjisë në Australi, duke ndarë rregullisht njohuritë e tij në radio dhe TV.

