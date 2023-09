Projektori KJM K3: Një zgjidhje e ndritshme dhe e gjithanshme argëtuese

By

Projektori K3 Full HD nga KJM i Kinës po thyen mykun duke u ofruar përdoruesve mundësinë për të parë filma gjatë ditës. Ndryshe nga projektorët tipikë LED që kërkojnë një dhomë të errësuar, K3 krenohet me një 1,500 lumen ANSI mbresëlënës, duke dhënë ndriçim të mjaftueshëm për të shijuar filma edhe me pak dritë ambienti.

I pajisur me një sistem zëri JBL me cilësi të lartë, KJM K3 ofron një simfoni të audios së pasur dhe të akorduar me saktësi. Për më tepër, projektori është i certifikuar nga Netflix, duke siguruar akses të qetë në një bibliotekë të madhe filmash dhe shfaqjesh televizive.

Mundësuar nga teknologjia e përpunimit MediaTek dhe funksionimi në një sistem operativ Linux, K3 ofron një përvojë miqësore për përdoruesit. Ndërsa nuk ofron qasje në Play Store për aplikacionet argëtuese, është në përputhje me platformat e njohura të transmetimit si Netflix dhe Prime Video.

Nëse përdoruesit dëshirojnë opsione shtesë të transmetimit, ata mund të lidhin lehtësisht një shkop transmetimi nga markat si Roku ose Amazon me një nga portat HDMI të disponueshme. Përndryshe, përmbajtja mund të transmetohet me valë nga një sërë pajisjesh, duke përfshirë pajisje të lëvizshme, PC dhe Mac.

Duke shfaqur fokusim automatik dhe korrigjim bazë, KJM K3 siguron konfigurim të lehtë. Për më tepër, vula e tij IPX5 mbron nga pluhuri, duke e bërë atë ideal për netë filmash pa shqetësime.

Mbështetësit e Indiegogo mund të sigurojnë KJM K3 për 279 dollarë, me transport që vlerësohet të fillojë në nëntor. Shikoni videon më poshtë për një vështrim më të afërt të veçorive të K3.

Burimi: KJM