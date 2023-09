Fujifilm prezanton kamerën e re pa pasqyrë GFX100 II me një çmim më të ulët

Fujifilm ka zbuluar kamerën e saj më të fundit pa pasqyrë të formatit të mesëm, GFX100 II, gjatë transmetimit të drejtpërdrejtë të X Summit. GFX100 II vjen me disa veçori të reja, duke përfshirë një sensor të ri, fokusim automatik që zbulon subjektin dhe video 4K me gjerësi të plotë. Ajo që është më mbresëlënëse është se pavarësisht shtimit të këtyre veçorive, kamera ka një çmim prej 7,499 dollarë, që është afërsisht 2,500 dollarë më pak se paraardhësi i tij, GFX100.

GFX100 II ka një trup më kompakt në krahasim me GFX100 dhe kapja vertikale tani është një shtesë opsionale. Megjithatë, kamera plotëson madhësinë e saj më të vogël me specifikime të përmirësuara. Ai ruan të njëjtën rezolucion 102 megapikselë dhe përmban një sensor 43.8 x 32.9 mm, i cili ofron 1.7x më shumë sipërfaqe se një sensor 35 mm me kornizë të plotë. Për më tepër, kamera e re ka një gamë të zgjeruar ISO prej 80 deri në 12,800 dhe shkrep video 4K me gjerësi të plotë me 60 korniza për sekondë.

Për sa i përket shpejtësisë, GFX100 II përdor gjeneratën e pestë të procesorit X nga kamerat X-H2S dhe X-H2 të Fujifilm. Kjo lejon fokusimin automatik të zbulimit të subjektit dhe aftësinë për të regjistruar Apple ProRes 4-bit 2:2:10 në kartat e tij të kujtesës të dyfishtë SDXC ose CFexpress Type-B. Kamera prezanton gjithashtu veçori të reja video, duke përfshirë ndjekjen e subjektit në modalitetin e videos dhe aftësinë për të arritur regjistrimin 8K/30p.

Fotografët do të vlerësojnë pamjen e re elektronike 100 milionë pika të GFX9.44 II, shpejtësinë e shpejtë të shkrepjes deri në 8 fps dhe përfshirjen e një simulimi të ri filmi të quajtur Reala Ace. Ekrani LCD i rregullueshëm i pasmë mund të anohet shpejt lart, poshtë ose anash, ngjashëm me Fujifilm X-T5. Megjithatë, ai nuk ka aftësinë për të treguar përpara për vetë-regjistrim.

Në përgjithësi, GFX100 II synon ta bëjë fotografinë me format të mesëm më të aksesueshme me çmimin e tij më të ulët dhe dizajnin më të lëvizshëm. Ndërsa ende një sistem i kushtueshëm, ai ofron një pjesë të kostos në krahasim me kamerat me format të mesëm të nivelit të lartë të së kaluarës. GFX100 II ofron një zgjidhje të gjithanshme për fotografët që kërkojnë të ndërmarrin fotografinë me format të mesëm.

