Prezantimi i objektivit Duvo 24-300 mm për mbulim kinematografik

Lentja e re Duvo 24-300 mm ofron mbështetje të formatit të dyfishtë për sensorët Super 35 mm dhe me kornizë të plotë. Me një zgjerues 1.5x të angazhuar, kjo lente është projektuar për të sjellë thellësi të cekët të fushës dhe bokeh, duke ofruar një pamje kinematografike edhe kur përdorni kamera të tipit ENG për sporte dhe ngjarje të drejtpërdrejta.

Ndryshe nga lentet e kinemasë të optimizuara për prodhime me skenar, lentet Duvo 24-300 mm ofron një raport më të madh zmadhimi, duke e bërë atë ideale për shkrepjen e shkrepjeve dinamike gjatë ngjarjeve sportive, koncerteve, dokumentarëve dhe kinematografisë së kafshëve të egra. Madhësia e tij kompakte, ndërtimi i lehtë dhe transportueshmëria kontribuojnë në lëvizshmëri të lartë, duke i lejuar kineastët të kapin pamje mahnitëse në mjedise të ndryshme.

Në mars të këtij viti, Fujifilm prezantoi FUJINON HZK25-1000mm (Duvo 25-1000), i njohur gjithashtu si "Kutia Duvo". Kjo lente zmadhimi transmetimi e tipit kuti, e optimizuar për montimin PL Super 35, zgjeroi më tej aftësitë e grupit të lenteve të Serisë Duvo.

Karakteristikat kryesore të lentës Duvo 24-300 mm përfshijnë përputhshmërinë e saj me sensorin Super 35 mm dhe aftësinë për të mbështetur një sensor të barabartë me kornizën e plotë duke përfshirë zgjeruesin e integruar. Kur montohet në një aparat fotografik të pajisur me një sensor me kornizë të plotë, lentja ofron performancë optimale optike duke ruajtur të njëjtin kënd shikimi si kur përdoret në një kamerë me sensor Super 35 mm.

Fujifilm planifikon të nxjerrë lentet Duvo 24-300 mm në tregun amerikan në pranverën e vitit 2024, duke u ofruar kineagrafëve një mjet të gjithanshëm për të kapur mbulim të jashtëzakonshëm kinematografik.

(Burimi: Erik Naso, PD fitues i çmimeve Emmy dhe regjisor)

Përkufizime:

– Super 35 mm: Një format filmi i kamerës filmike që përdor film të vetëm perf me një madhësi kornizë 24x14 mm. Përdoret shpesh në kinematografinë dixhitale të nivelit të lartë.

– Kamerat e tipit ENG: Kamerat elektronike për mbledhjen e lajmeve, të përdorura zakonisht nga transmetuesit dhe gazetarët për kapjen e lajmeve dhe ngjarjeve në lëvizje.

– Bokeh: Një zonë vizualisht e këndshme jashtë fokusit në një imazh, e arritur zakonisht nëpërmjet përdorimit të një thellësie të cekët të fushës.

Burimet:

– Erik Naso – PD dhe regjisor i vlerësuar me çmime Emmy.