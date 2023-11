Frontegg zbulon platformën e identitetit të klientit të gjeneratës tjetër në AWS Marketplace

By

Frontegg, një platformë kryesore e identitetit të klientit, ka njoftuar disponueshmërinë e zgjidhjes së saj inovative në AWS Marketplace. Ky partneritet lejon klientët e Frontegg dhe perspektivat e reja të kenë akses dhe të shfrytëzojnë lehtësisht aftësitë më të avancuara të platformës përmes procesit të thjeshtuar të prokurimit të AWS Marketplace dhe opsioneve të çmimeve të bazuara në përdorim.

"Platforma jonë revolucionarizon përvojën e menaxhimit të përdoruesve, duke fuqizuar organizatat dhe përdoruesit fundorë njësoj," tha Sagi Rodin, bashkëthemelues dhe CEO i Frontegg. “Duke sjellë Frontegg në tregun kryesor të reve kompjuterike në industri, ne po vendosim një standard të ri të industrisë në menaxhimin e identitetit dhe përdoruesve. Kompanitë SaaS mund të përshpejtojnë inovacionin dhe të shkallëzojnë aplikimet e tyre me shpejtësi me veçoritë tona të përparuara. Me përmirësimet e fundit dhe praninë tonë në AWS Marketplace, ne jemi të përgatitur për rritje të vazhdueshme.”

Frontegg prezantoi së fundmi Frontegg Forward, një grup funksionesh të reja të krijuara për të përmirësuar menaxhimin e përdoruesve dhe identitetit, me fokus në shpejtësinë dhe fleksibilitetin. Kjo përfshin veçorinë e Hierarkive, e cila u mundëson përdoruesve të krijojnë struktura të ndërlikuara organizative, dhe Suite e Sigurisë, duke ofruar mbikëqyrje sigurie në kohë reale, fuqizim të përdoruesit fundor dhe zbulim të automatizuar të kërcënimeve. Për më tepër, veçoria e të drejtave u ofron organizatave kontrolle të përshtatura dhe të vetëdijshme për kontekstin për aksesin e përdoruesit bazuar në rolet dhe lejet. Së fundmi, veçoria "Signals" ofron analiza të fuqishme për të nxitur mundësi proaktive të shitjes, zbutjen e rrezikut dhe njohuri për zgjerimin gjeografik.

Si një platformë e rangut më të lartë CIAM (Customer Identity and Access Management) e njohur nga G2 Crowd, Frontegg ofron një paketë gjithëpërfshirëse të funksioneve të menaxhimit të identitetit. Nga flukset e pandërprera të hyrjes në bord dhe të drejtat e avancuara të përdoruesve deri te autorizimi i fuqishëm, menaxhimi i roleve, masat e sigurisë së llogarisë dhe mbështetja me shumë qira, Frontegg pajis kompanitë SaaS me mjetet e nevojshme për të përmirësuar sigurinë dhe përvojën e përdoruesit.

Për të mësuar më shumë rreth platformës inovative të identitetit të klientit të Frontegg dhe për të hyrë në një provë falas, vizitoni faqen e tyre AWS Marketplace.

Çfarë është Frontegg?

Frontegg është një platformë e identitetit të klientit që fuqizon kompanitë SaaS për të përmirësuar sigurinë dhe përvojën e përdoruesit përmes funksioneve gjithëpërfshirëse të menaxhimit të identitetit.

Çfarë është AWS Marketplace?

AWS Marketplace është një katalog në internet ku klientët e Shërbimeve Ueb të Amazon (AWS) mund të gjejnë, blejnë, vendosin dhe menaxhojnë softuerët, shërbimet dhe zgjidhjet e palëve të treta për të mbështetur bizneset e tyre.

Cilat janë tiparet kryesore të Frontegg Forward?

Frontegg Forward prezanton disa veçori të reja, duke përfshirë Hierarkitë, të cilat u mundësojnë përdoruesve të krijojnë struktura komplekse organizative dhe Suite e Sigurisë, duke ofruar mbikëqyrje sigurie në kohë reale, fuqizim të përdoruesit fundor dhe zbulim të automatizuar të kërcënimeve. Për më tepër, Frontegg Forward ofron të drejta për kontrolle të përshtatura të aksesit të përdoruesit dhe sinjale për analitikë të fuqishme.

Si mund të aksesoj një provë falas të Frontegg?

Për të hyrë në një provë falas të Frontegg, vizitoni faqen e tyre AWS Marketplace dhe ndiqni udhëzimet e dhëna.