Si Davina McCall vazhdon të duket më e re se kurrë

Davina McCall njihet për pamjen e saj rinore dhe energjinë e pamohueshme dhe shumë njerëz pyesin se si ia del të duket më e re se kurrë. Pavarësisht se është në sy të publikut për gati 30 vjet, Davina duket se po plaket mbrapsht.

Një nga sekretet e saj për të sfiduar moshën është rutina e kujdesit të lëkurës. Davina e mban atë relativisht të thjeshtë, duke përdorur produkte të përballueshme që mund të gjenden në supermarkete dhe dyqane të rrugëve kryesore. Ajo betohet për ujin Micellar Garnier për të pastruar dhe hequr grimin me kujdes. Ajo e ndjek këtë me një tonik nga Dr Frances Prenna Jones i quajtur Formula 2006, i cili është ideal për lëkurën e saj të yndyrshme. Rituali i saj i kujdesit të lëkurës kompletohet me kremin “luksoz” të natës Ultra-lift të Garnier dhe kremin kundër diellit SPF50.

Kur bëhet fjalë për grimin, Davina preferon një pamje natyrale. Ajo shpesh përdor produkte nga sfera e Trinny Woodall, Trinny London, duke përfshirë kremin e tyre BFF De-Stress për mbulim të lehtë. Bojë për vetulla bazë, buzëkuqët Clinique's Chubby stick dhe një prekje bluzë kompletojnë pamjen e saj të freskët.

Flokët e lezetshëm të Davinës janë bërë pjesë e imazhit të saj. Ajo lyen flokët e saj vetë në shtëpi dhe nuk i lejon kurrë flokët e saj të thahen në ajër, duke zgjedhur një tharje me një furçë të mirë.

Fitnesi luan një rol të rëndësishëm në pamjen rinore të Davinës. Ajo mbron ushtrimet e rregullta dhe beson se është çelësi i rinisë. Davina përfshin një sërë aktivitetesh në rutinën e saj, të tilla si shëtitje të shpejta të qenve, vrapime, Pilates, klasa boksi dhe stërvitje me peshë. Ajo madje ka ushtrime dhjetë-minutëshe me krahë në dispozicion në faqen e saj të internetit.

Davina ndjek një dietë pa sheqer, e cila kontribuon në shëndetin e saj të përgjithshëm. Ajo i ka kapërcyer betejat e kaluara me anoreksinë dhe varësinë dhe tani i jep përparësi mirëqenies së saj.

Si përfundim, sekretet kundër plakjes së Davina McCall përfshijnë një rutinë të kujdesit të lëkurës pa probleme, grim natyral, flokë të stiluar mirë, stërvitje të rregullt dhe një dietë pa sheqer. Përkushtimi i saj për t'u kujdesur për veten brenda dhe jashtë është ajo që e bën atë të duket më e re se kurrë.

