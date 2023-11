Freesync vs G-Sync: Zhdukja e betejës së monitorit të lojërave

Monitorët e lojërave me logon AMD FreeSync ose Nvidia G-Sync janë bërë normë në treg. Të dyja teknologjitë ofrojnë shpejtësi të ndryshueshme rifreskimi për të siguruar një lojë të qetë dhe të qëndrueshme. Por pyetja mbetet: cila është më e mirë?

Për sa i përket performancës, AMD FreeSync dhe Nvidia G-Sync janë më shumë të ngjashme sesa të ndryshme. Këto teknologji të ndryshueshme të shkallës së rifreskimit sinkronizojnë shpejtësinë e rifreskimit të monitorit me shpejtësinë e kuadrove që del nga pajisja, duke eliminuar grisjen e ekranit dhe duke siguruar lojë të qetë. Të dyja trajtojnë gjithashtu çështje të ritmit të kornizës që mund të shkaktojnë belbëzimin. V-sinkronizimi është një alternativë, por mund të ulë ndjeshëm shpejtësinë e kuadrove. FreeSync dhe G-Sync trajtojnë uljet e kornizës pa sakrifikuar performancën.

Ndërsa shumica e ekraneve me mbështetje FreeSync ose G-Sync janë të pajtueshme me të dyja teknologjitë, ka përjashtime. G-Sync dhe G-Sync Ultimate i Nvidia kërkojnë pajisje specifike dhe punojnë vetëm me GPU-të Nvidia. Kjo zgjidhje e pronarit funksionon më mirë me shpejtësi më të ulëta të rifreskimit nën 40-48Hz. Megjithatë, në skenarët e botës reale, ky avantazh mund të mos ketë një ndikim të rëndësishëm. Shumica e përdoruesve raportojnë përvoja pozitive me FreeSync dhe G-Sync me ritme më të ulëta rifreskimi.

Për sa i përket veçorive, të dy ekranet FreeSync dhe G-Sync Compatible janë kryesisht identike. Dallimet kryesore vijnë me monitorët G-Sync dhe G-Sync Ultimate të Nvidia, të cilët kanë pajisje të pronarit për mbështetje më të gjerë të shkallës së rifreskimit. Megjithatë, situatat kur një lojë shkon nën 48 FPS me sinkronizimin adaptiv të aktivizuar janë të rralla. Monitorët e pajtueshëm FreeSync dhe G-Sync e trajtojnë këtë problem duke përsëritur kornizat.

Kur bëhet fjalë për pajtueshmërinë e monitorit dhe kartës video, shumica e monitorëve që mbështesin AMD FreeSync ose Nvidia G-Sync Compatible duhet të funksionojnë në mënyrë të ndërsjellë. Kjo pajtueshmëri jozyrtare është e mundur sepse të dyja teknologjitë përdorin standardin VESA Adaptive-Sync. Sidoqoftë, monitorët G-Sync dhe G-Sync Ultimate të Nvidia devijojnë nga ky standard dhe mbështesin vetëm shpejtësi të ndryshueshme rifreskimi me GPU-të Nvidia.

Për sa i përket vlerës, nuk ka një ndryshim domethënës midis AMD FreeSync dhe Nvidia G-Sync. Ekranet G-Sync dhe G-Sync Ultimate priren të jenë më të shtrenjta, ndërsa shumica e ekraneve ofrojnë Nvidia G-Sync Compatible së bashku me mbështetjen e AMD FreeSync.

FAQ

Cila është më e mirë: FreeSync apo G-Sync?

Të dy FreeSync dhe G-Sync ofrojnë performancë dhe veçori të ngjashme. Zgjedhja varet kryesisht nga pajtueshmëria me kartën tuaj grafike dhe monitorin.

A janë monitorët FreeSync dhe G-Sync të pajtueshëm me njëri-tjetrin?

Në shumicën e rasteve, monitorët që mbështesin një teknologji mund të punojnë me tjetrën. Sidoqoftë, përputhshmëria nuk është e garantuar pasi ekzistojnë standarde dhe nuanca të ndryshme certifikimi midis AMD, Nvidia dhe VESA.

A ofrojnë monitorët AMD FreeSync dhe Nvidia G-Sync vlerë për para?

Për sa i përket vlerës, ka pak ndryshim midis dy teknologjive. Ekranet G-Sync dhe G-Sync Ultimate janë përgjithësisht më të shtrenjta, ndërsa monitorët e pajtueshëm me FreeSync dhe G-Sync ofrojnë një opsion më të përballueshëm me karakteristika të ngjashme.

Beteja midis AMD FreeSync dhe Nvidia G-Sync përfundimisht përfundon në një barazim. Këto teknologji ofrojnë rezultate të ngjashme dhe zgjedhja varet nga preferencat individuale dhe pajtueshmëria me komponentët e tjerë të harduerit. Është e rëndësishme të merren parasysh nevojat specifike dhe buxheti kur zgjidhni një monitor lojrash.