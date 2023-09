Përditësimi i Fortnite 26.10: Orari i pushimeve dhe spekulimet rreth përmbajtjes së re

Zhvilluesi i Fortnite, Epic Games, ka njoftuar se loja do të jetë për momentin e padisponueshme për përditësimin 26.10. Ky përditësim do të jetë i zbatueshëm për platforma të ndryshme duke përfshirë PS5, PS4, konsolat Xbox, Nintendo Switch, Android dhe PC. Lojtarët mund të presin që përditësimi të jetë i disponueshëm për shkarkim në mëngjesin e 12 shtatorit.

Me përditësimin, përdoruesit duhet të parashikojnë një periudhë të ndërprerjes së serverit. Kjo do të thotë që Fortnite do të jetë përkohësisht i paluajtshëm për disa orë. Për informacion të detajuar se kur mund të regjistroheni përsëri në lojë, këtu është orari i ndërprerjes së serverit 26.10:

– Koha e ndërprerjes është caktuar të fillojë në orën 4 të mëngjesit ET, për rrjedhojë çaktivizon bërjen e ndeshjeve për pak kohë më parë.

– Për tifozët në Mbretërinë e Bashkuar, periudha e plotë jashtë linje do të fillojë në orën 9 të mëngjesit BST ndërsa bërja e ndeshjeve do të çaktivizohet në orën 8.30:XNUMX të mëngjesit BST.

Ndërsa Epic Games nuk ka deklaruar në mënyrë eksplicite se kur do të përfundojë koha e ndërprerjes, mirëmbajtja zakonisht zgjat afërsisht disa orë. Prandaj, Fortnite duhet të kthehet në linjë më së voni deri në orën 11:XNUMX BST.

Njoftimi i këtij përditësimi ka ndezur spekulime mes entuziastëve në lidhje me përmbajtjen e re që do të përfshihet në përditësimin 26.10. Disa fansa teorizojnë se, me fillimin e afërt të aksesit të hershëm të Mortal Kombat 1, Sub Zero nga ekskluziviteti mund të bëhet një personazh i luajtshëm në Fortnite.

Për më tepër, Epic Games pritet të prezantojë një artikull ose armë të re, si dhe një Augment të ri. Dyqani i artikujve do të marrë gjithashtu "skins" të reja për lojtarët që të fitojnë dhe përmirësojnë përvojën e tyre të lojërave.

Krahas këtyre shtesave të reja, Epic Games do të trajtojë defektet e përhapura dhe defektet e lojës që nga fillimi i sezonit të ri, duke e lustruar më tej lojën për kënaqësi optimale.

Burimi: Njoftimi i Epic Games në Twitter