Përditësimi i Fortnite 26.10 prezanton My Hero Academia Crossover

Përditësimi më i fundit i Fortnite, versioni 26.10, ka mbërritur me disa veçori dhe përmbajtje të reja emocionuese. Një nga pikat kryesore të këtij përditësimi është kryqëzimi My Hero Academia, duke sjellë personazhe dhe aftësi nga seritë e njohura anime në lojën Battle Royale.

Lojtarët tani mund të përdorin artikullin Ice Wall të Todorokit, i cili u lejon atyre të krijojnë barriera akullnajore për qëllime mbrojtjeje ose sulmi. Muri i Akullit ka një sasi të konsiderueshme të shëndetit dhe mund të përballojë dëmtimin derisa të thyhet. Mund të gjendet në tokë, në gjoks ose në All Might Supply Drops. Ky artikull shton një kthesë unike në lojë, pasi mund të bllokojë kundërshtarët dhe t'i bëjë ata të rrëshqasin në akull.

Përveç Murit të Akullit, lojtarët mund të përdorin gjithashtu aftësinë Smash të Deku, e cila mund të rrëzojë menjëherë armiqtë me vetëm një goditje. Sidoqoftë, kjo fuqi mund të merret vetëm nga një rënie e furnizimit me All Might, kështu që lojtarët duhet të jenë në vëzhgim për këto rënie.

Përfundimi i "Kërkimeve të Dekut" dhe "Kërkimeve të Todorokit" do t'i shpërblejë lojtarët me pikë eksperience dhe plotësimi i gjashtë gjithsej kërkimeve të My Hero Academia do ta nivelojë lojtarin menjëherë.

Për më tepër, tre lëkurë të reja My Hero Academia janë shtuar në Dyqanin e Artikujve. Lojtarët tani mund të luftojnë si Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima dhe Mina Ashido, tre nga heronjtë kryesorë të UA-së në stërvitje.

Përveç përmbajtjes së kryqëzimit, përditësimi prezanton gjithashtu artikullin Pizza Party, i cili mund të shërojë lojtarët dhe të forcojë mburojën e tyre. Zgjerimi "Reckless SMG Reload" i lejon SMG-të të ringarkohen më shpejt dhe Stilet e reja të Super Nivelit mund të zhbllokohen për veshje të caktuara në Nivelin e Sezonit 100 dhe 125.

Në përgjithësi, përditësimi Fortnite 26.10 sjell një sërë veçorish dhe përmbajtjesh të reja emocionuese që lojtarët të shijojnë. Pavarësisht nëse është lëshimi i aftësive të fuqishme, krijimi i barrierave të akullta ose nivelimi i veshjeve, ka diçka për të gjithë në këtë përditësim të fundit.

Burimet: Fortnite Patch Notes