Titulli: Ish-lojtarët e NBA hapin kafe-barin unik në Detroit

Përmbledhje: Joe dhe Jordan Crawford, ish-lojtarë dhe vëllezër të NBA, kanë zbuluar kafe-barin e tyre të ri, CRED Café, në lagjen Rivertown të ​​Detroitit. Lokali funksionon si një kafene gjatë ditës dhe shndërrohet në një bar të stilit speakeasy gjatë natës. CRED Café shërben gjithashtu si një hapësirë ​​eventesh, ku akomodohen deri në 75 persona. Kafeja është marrë nga Coffee Uplifts People, një kompani në pronësi të personalitetit të radios Angela Yee. Familja Crawford mori një grant prej 60,000 dollarësh nga programi i qytetit Motor City Match për të ndihmuar me rinovimet dhe pajisjet. Ata janë të përkushtuar të punësojnë banorët e Detroitit dhe kanë bashkëpunuar me kontraktorët lokalë. Hapja e CRED Café nxjerr në pah dëshirën e vëllezërve për të kontribuar në rritjen e qytetit dhe për të mbështetur rigjallërimin e tij.

Joe dhe Jordan Crawford, të njohur për karrierën e tyre të basketbollit, kanë hyrë në industrinë e mikpritjes me institucionin e tyre të ri, CRED Café. E vendosur në lagjen Rivertown të ​​Detroitit, ky kafe-bar unik ofron një përvojë të larmishme për klientët e tij.

Gjatë ditës, vizitorët mund të shijojnë një sërë ushqimesh, pasta dhe një shumëllojshmëri kafesh me burim nga Coffee Uplifts People. Bashkëpunimi i kafenesë me kompaninë e personalitetit të radios Angela Yee siguron që të shërbehen pijet me cilësi më të lartë. Natën, atmosfera merr një kthesë ndërsa një derë e fshehur zbulon një folje që të kujton institucionet e epokës së ndalimit të Detroitit.

CRED Café nuk është thjesht një kafene dhe bar; ai përfshin gjithashtu një hapësirë ​​eventesh që mund të strehojë deri në 75 persona. Vëllezërit Crawford, së bashku me familjen e tyre, e transformuan vendin e tyre të ngjarjeve në pronësi të familjes në një hapësirë ​​të shumëanshme që plotëson nevojat e komunitetit.

Duke njohur mungesën e hapësirave të ngjashme në Detroit, vëllezërit ia hodhën idenë prindërve dhe vëllait të tyre më të vogël. Të motivuar nga dëshira e tyre për të kontribuar në ringjalljen e qytetit, familja Crawford aplikoi dhe mori një grant prej 60,000 dollarësh nga programi i biznesit të vogël Motor City Match. Kjo ndihmë financiare lehtësoi rinovimet e nevojshme dhe blerjen e pajisjeve për kafe-barin.

Përfshirja e kryebashkiakut të Detroitit Mike Duggan dhe Detroit Economic Growth Corp. nënkupton rëndësinë e hapjes së CRED Café. Sylvia Crawford, nëna e Joe dhe Jordan, e cila gjithashtu shërben si presidente dhe CEO e kafenesë, shprehu pasionin dhe angazhimin e vërtetë të familjes së saj për rritjen e Detroitit.

Mundësitë e punësimit për banorët e Detroitit janë një prioritet për CRED Café. Familja ka bashkëpunuar me kontraktorët lokalë dhe është angazhuar të punësojë nga komuniteti. Ky fokus në mbështetjen e fuqisë punëtore lokale përputhet me misionin e qytetit për të inkurajuar rigjallërimin ekonomik.

CRED Café jo vetëm që përfaqëson suksesin dhe përkushtimin e Joe dhe Jordan Crawford, të cilët kanë arritur njohje jashtë Detroitit, por gjithashtu tregon vendosmërinë e tyre për të riinvestuar në qytetin e tyre. Kafe-bari shërben si një testament për frymën e komunitetit dhe mbështetjen e palëkundur të vëllezërve për përpjekjet e vazhdueshme për rigjallërimin e qytetit.

Programi Motor City Match, një bashkëpunim midis entiteteve të ndryshme duke përfshirë qytetin e Detroitit dhe Departamentin e Thesarit të SHBA-së, luajti një rol vendimtar në mbështetjen e zhvillimit të CRED Café. Nëpërmjet shpërndarjes së tij të granteve, programi ka siguruar fonde të konsiderueshme për bizneset në pronësi të pakicave dhe grave, si dhe atyre në pronësi të banorëve të Detroitit.

Hapja madhështore e CRED Café nënkupton një moment historik për familjen Crawford dhe Detroitin në tërësi. Ai paraqet një shtesë emocionuese në skenën e kuzhinës dhe argëtimit të qytetit dhe shërben si një testament për angazhimin e vëllezërve Crawford ndaj rrënjëve të tyre.