Publikimi i ri i Firefox-it: Një nxitje freskuese për privatësinë dhe funksionalitetin

Nëse e keni pritur me padurim përditësimin më të fundit të shfletuesit të internetit me burim të hapur Firefox, përgatituni të mbeteni të impresionuar. Publikimi i ardhshëm premton jo vetëm veçori të përmirësuara të privatësisë, por edhe një mori përmirësimesh emocionuese që do të lartësojnë përvojën tuaj të shfletimit.

Një nga shtesat më të spikatura është opsioni i Preferencave të Privatësisë së Uebsajtit, i gjetur në cilësimet e Privatësisë dhe Sigurisë. Kjo veçori e re i fuqizon përdoruesit të diktojnë nëse faqet e internetit mund të shesin ose ndajnë të dhënat e tyre personale. Duke aktivizuar këtë cilësim, mund të gëzoni më shumë qetësi, duke ditur që informacioni i sesionit tuaj të shfletimit nuk do të shfrytëzohet.

Për më tepër, Mozilla ka zbatuar Kontrollin e Privatësisë Globale (GPC), një mekanizëm i automatizuar që njofton faqet e internetit të mos shesin ose ndajnë informacionin tuaj të shfletimit nëpër juridiksione të shumta. GPC funksionon si një mjet i fuqishëm "Mos Shitet" në shtete si Kalifornia, Kolorado dhe Connecticut. Ai gjithashtu lehtëson aftësitë për të hequr dorë nga reklamat e synuara dhe kufizon shitjen ose ndarjen e të dhënave personale në rajone të ndryshme, duke përfshirë BE-në, MB, Nevada, Utah dhe Virxhinia.

Por kjo nuk është e gjitha që Firefox ka rezervuar për përdoruesit e tij. Përditësimi i ardhshëm, i emërtuar Firefox 120, përfshin një sërë veçorish emocionuese të krijuara për të përmirësuar funksionalitetin dhe përvojën e përdoruesit. Këtu janë disa përfshirje të dukshme:

1. Importi i thjeshtë i të dhënave: Përdoruesit e Ubuntu Linux tani mund të importojnë pa probleme të dhëna nga Chromium, të instaluara nëpërmjet Snap, duke zgjeruar përputhshmërinë dhe komoditetin.

2. Emulimi i shfletimit jashtë linje: Përdoruesit mund të përdorin një veçori të re të mjetit devijues që simulon shfletimin jashtë linje, duke lejuar produktivitet të pandërprerë.

3. Siguri e forcuar: Firefox tani integron ankorat e besimit TLS nga dyqani rrënjësor i sistemit operativ, duke forcuar masat e sigurisë. Ky funksion do të aktivizohet si parazgjedhje në Windows, MacOS dhe Android, me opsionin për ta çaktivizuar atë në menynë Preferencat.

4. Menaxhimi i përmirësuar i kredencialeve: Shkurtoret e tastierës janë prezantuar për të thjeshtuar redaktimin dhe fshirjen e kredencialeve në lidhje me: hyrjet, duke e bërë procesin më efikas.

5. Veçoritë e rafinuara të privatësisë: Firefox-i i jep përparësi privatësisë së përdoruesit duke prezantuar përmirësime në dritaret private dhe duke përfshirë konfigurimin e privatësisë ETP-Strict, i cili ofron mbrojtje të zgjeruar kundër marrjes së gjurmëve të gishtërinjve.

6. Përvojë e optimizuar e shikimit: Modaliteti Picture-in-Picture është rafinuar, ndërkohë që një veçori e re e kapjes së qosheve është prezantuar posaçërisht për versionet Linux dhe Windows, duke ofruar një eksperiencë të pandërprerë me shumë detyra.

FAQ:

Pyetje: Kur do të jetë i disponueshëm për shkarkim versioni i ri i Firefox-it?

Përgjigje: Data zyrtare e lëshimit për Firefox 120 është caktuar më 21 nëntor 2023. Mund ta shkarkoni nga faqja zyrtare e Firefox-it.

Me versionin e ardhshëm të Firefox-it, përdoruesit mund të presin një hap të rëndësishëm përpara në privatësinë, sigurinë dhe funksionalitetin e shfletimit të tyre. Përqafoni përditësimin e ardhshëm dhe shijoni një përvojë edhe më të këndshme dhe më të sigurt në internet me Firefox 120.