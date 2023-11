EVE Online: Njoftohet Testi Alpha Vanguard

CCP Games sapo ka njoftuar testin e shumëpritur alfa për EVE Online: Vanguard, qitësja e saj e ardhshme në personin e parë të vendosur në Universin EVE. Ky test do t'u japë lojtarëve mundësinë që të marrin në dorë lojën përpara fundit të vitit.

I planifikuar të zhvillohet nga 7 dhjetori deri më 11 dhjetor, ky test alfa, i quajtur First Strike, synon të mbledhë të dhëna thelbësore për CCP Games në ndërtimin e një përvoje tërheqëse FPS dhe mbështetjen e saj në të ardhmen. Për më tepër, testi do të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë në vetë universin EVE.

Gjatë provës, lojtarët do të kenë mundësinë të eksplorojnë New Eden nga një këndvështrim krejtësisht i ri, pasi ata përfshihen në luftime intensive në tokë në shtresën e re të shtuar të Pirate Insurgency. Kjo veçori u prezantua me zgjerimin e fundit Havoc dhe premton të sjellë një dinamikë të re në lojë.

Pjesëmarrja në testin alfa është e hapur për të gjithë abonentët Omega, që do të thotë se nuk ka nevojë për blerje shtesë përveç një abonimi EVE. Për ata që duan të bashkohen me testin, Vanguard do të jetë lehtësisht i aksesueshëm përmes lëshuesit EVE Online.

Për të mësuar më shumë rreth testit alfa dhe për t'u regjistruar për një abonim Omega, lojtarët mund të vizitojnë faqen zyrtare të EVE Vanguard. Mos e humbisni këtë mundësi emocionuese për të qenë ndër të parët që do të përjetojnë botën gjithëpërfshirëse të EVE Online: Vanguard.

FAQ

Pyetje: Çfarë është EVE Online: Vanguard?

EVE Online: Vanguard është një modul i ardhshëm FPS i vendosur në Universin EVE, duke zgjeruar përvojën e lojës së MMO-së popullore, EVE Online.

Pyetje: Kur është testi alfa për EVE Online: Vanguard?

Testi alfa, i quajtur Goditja e Parë, zhvillohet nga 7 dhjetori deri më 11 dhjetor.

Pyetje: Kush mund të marrë pjesë në testin alfa?

Testi alfa është i hapur për të gjithë abonentët Omega të EVE Online.

Pyetje: Si mund të bashkohem në testin alfa?

Për t'u bashkuar me testin alfa, lojtarët duhet të kenë një abonim Omega dhe të kenë akses në Vanguard përmes lëshuesit EVE Online.

Pyetje: Çfarë ndikimi do të ketë testi alfa në universin EVE?

Testi alfa jo vetëm që do të sigurojë të dhëna të vlefshme për ndërtimin e FPS-së, por gjithashtu do të ndikojë në strukturën e New Eden, veçanërisht në shtresën e sapo shtuar të Pirate Insurgency.