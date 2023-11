Erudit: Fuqizimi i Kërkimit në Gjuhën Frëngjisht dhe Qasja e Hapur

By

Fillimi i Érudit erdhi nga kërkimi i kryer nga Guylaine Beaudry, një studente e diplomuar në shkencën e informacionit në Universitetin e Montrealit. Duke njohur mungesën e aksesit nga distanca në revistat shkencore të Quebecois, përpjekjet e Beaudry sollën lindjen e Érudit-një infrastrukturë që që atëherë është shndërruar në një central elektrik kërkimor. Tanja Niemann, drejtoresha e përgjithshme e Érudit, e përshkruan atë si "jo thjesht një projekt prodhimi, por një infrastrukturë thelbësore kërkimore".

Fillimisht një platformë për pesë revista nga University of Montreal Press, Érudit ka bërë një rrugë të gjatë nga fillimet e saj. Fokusi i tij shkon përtej bërjes së teksteve të disponueshme në internet; siguron që formatet të indeksohen dhe të lexohen nëpër pajisje të ndryshme. “Ne ndihemi të përgatitur për të ardhmen, pasi kemi krijuar një themel të fortë dhe një vizion të qartë gjatë 25 viteve të fundit”, thotë Niemann.

E nxitur nga interesi në rritje për shërbimet e saj, Érudit zgjeroi fushën e saj duke u partnerizuar me revista dhe universitete të tjera. Në vitin 2004, u krijua një konsorcium midis Universitetit të Montrealit, Universitetit Laval dhe Universitetit të Quebec në Montreal për të mbështetur prodhimin e revistave kërkimore të Quebecois. Me kalimin e viteve, Érudit ka vazhduar të evoluojë, me lançimin e versionit të tij të katërt në 2017. "Ndërsa mjedisi teknologjik ndryshon, ne duhet të përmirësohemi vazhdimisht për indeksim dhe akses më të mirë," vëren Gwendal Henry, këshilltar komunikimi në Érudit. Çdo vit, 10,000 artikuj të rinj dhe të dhëna historike i shtohen koleksionit të Érudit.

I konsideruar si një nga infrastrukturat kryesore kanadeze nga Fondacioni Kanadez për Inovacion, Érudit mban një pozicion vendimtar në fushën e kërkimit të shkencave humane. "Teksti bëhet një objekt kërkimi në shkencat humane," shpjegon Niemann. Së bashku me partnerët e saj, Érudit ka krijuar një korpus teksti të shfrytëzueshëm të aksesueshëm nëpërmjet Calcul Québec.

### FAQ

**Çfarë është Érudit?**

Érudit është një infrastrukturë kërkimore që ofron qasje në distancë në revistat shkencore të Quebecois. Ajo ka evoluar në një platformë jetike për kërkimin në gjuhën frënge në Kanada, me një koleksion të gjerë artikujsh dhe të dhënash historike.

**Si e mbështet Érudit kërkimin?**

Érudit jo vetëm që i bën artikujt kërkimor të aksesueshëm, por gjithashtu siguron që formatet e tyre të jenë të indeksueshme dhe të lexueshme në pajisje të ndryshme. Platforma vazhdon të përmirësojë aftësitë e saj teknologjike për të përmirësuar referencën dhe aksesueshmërinë.

**Si kontribuon Érudit në komunitetin shkencor?**

Érudit luan një rol kyç në stabilizimin dhe përjetësimin e punës së revistave të vogla e të pavarura në komunitetin frëngjishtfolës. Bashkëpunimi i tij me bibliotekat universitare dhe aktorë të tjerë ndihmon në ruajtjen e vitalitetit të këtyre revistave.

**Si siguron Érudit akses të hapur?**

Përafërsisht 97% e teksteve të pritura në Érudit janë të aksesueshme lirisht. 3% e mbetur kërkojnë një abonim në bibliotekë, duke mundësuar ridrejtimin e fondeve për të mbështetur kostot operacionale të revistave.

**Cila është e ardhmja e Érudit?**

Érudit synon të zgjerojë ndikimin e saj përtej rajonit të Quebec dhe të bëhet një platformë kombëtare për revistat e shkencave humane dhe sociale në të gjithë Kanadanë. Ai kërkon të forcojë botimet e pavarura me akses të hapur duke konsoliduar iniciativa të ngjashme me të tijat.

## Përfundim

Gjatë 25 viteve të fundit, Érudit është shndërruar në një qendër kërkimore thelbësore, duke fuqizuar kërkimin në gjuhën frënge dhe duke promovuar aksesin e hapur. Duke ofruar përmbajtje të besueshme dhe të aksesueshme lirisht, Érudit përforcon dukshmërinë dhe ndikimin e revistave shkencore të Quebecois në mbarë botën. Me një angazhim të palëkundur për të mbështetur revistat dhe komunitetet lokale, Érudit përpiqet të sigurojë që financimi publik të shpërblejë siç duhet ekipet e revistave për kontributet e tyre të vlefshme, duke nxitur prodhimin e kërkimit me cilësi të lartë.