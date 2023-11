Destiny 2 mirëpret Ujkun e Bardhë: Një valë e re bashkëpunimi

Lojtarët e Destiny 2, gëzohuni! Bungie sapo ka njoftuar një bashkëpunim emocionues me RPG-në e njohur të CD Projekt Red, The Witcher 3. Duke ofruar një kthesë unike për lojtarët, po prezantohen tre grupe të reja forca të blinduara, duke ju lejuar të mishëroni Geralt ikonë të Rivia-s. Megjithatë, ka një kapje: këto skine të reja vijnë në një kohë kur Destiny 2 po përjeton pikën e tij më të ulët në vite.

Në një njoftim për shtyp, Bungie zbuloi ardhjen e këtij bashkëpunimi në lojë, që përkon me sezonin e dëshirës më 28 nëntor. "Gardians mund të shndërrohen në vrasës përbindëshi me kozmetikë të rinj të frymëzuar nga Geralt of Rivia," njoftoi Bungie. Krahas stolive të armaturës, lojtarët mund të presin gjithashtu një guaskë Ghost, një anije, një Sparrow, një emote dhe një finalizues për të përfunduar përvojën e kryqëzimit.

Ndërsa detajet e sakta të çmimeve të grupeve të armaturës nuk janë zbuluar ende, bashkëpunimet e kaluara, të tilla si me Assassin's Creed, zakonisht kanë qenë me çmim 20 dollarë për grup. Nëse e njëjta gjë vlen edhe këtu, lojtarët mund të parashikojnë të shpenzojnë 60 dollarë për të blerë të tre grupet, pa marrë parasysh koston e guaskës Ghost dhe artikujve të tjerë. Veçanërisht, grupet e mëparshme të kryqëzimeve nuk ishin të disponueshme për blerje duke përdorur monedhën në lojë, që do të thotë se paratë e vërteta janë mënyra e vetme për t'i marrë ato.

Për fansat e ekskluzivitetit të The Witcher, këto lëkura të reja janë padyshim joshëse. Megjithatë, prezantimi i tyre nuk mund të kishte ardhur në një kohë më sfiduese për Destiny 2. Loja është përballur me një vit të turbullt, duke kulmuar me vendimin e Bungie për të pushuar nga puna 100 punonjës, duke mos arritur parashikimet e të ardhurave me 45 për qind dhe duke vonuar The Final Shape zgjerimi me tre muaj. Me numrin e lojtarëve në nivelin më të ulët të të gjitha kohërave në Steam, frustrimet ekzistuese brenda komunitetit vetëm sa janë përshkallëzuar.

Ndërsa shohim përpara në Sezonin e Dëshirës, ​​i cili premton të zbulojë një mister të Destiny 2 që daton pesë vjet më parë, pasiguritë shfaqen mbi të ardhmen e lojës. Çështja e kompleteve të shtrenjta të armaturës vazhdon të jetë një pikë e hidhur për komunitetin. Për të zbutur një pjesë të pakënaqësisë, Destiny 2 ofroi një nga grupet e tij të blinduara të reja falas shtatorin e kaluar. Megjithatë, siç thekson shkrimtari i Forbes, Paul Tassi, bindja e lojtarëve për të investuar në një bashkëpunim tjetër kaq shpejt pas pushimeve nga puna, do të jetë padyshim një detyrë sfiduese, pavarësisht nga tërheqja vizuale e grupeve të reja.

FAQ:

1. Sa do të kushtojnë grupet e reja të armaturës të frymëzuara nga Witcher?

Detajet e sakta të çmimit nuk janë zbuluar ende, por bazuar në bashkëpunimet e kaluara, lojtarët mund të presin që grupet të kenë një çmim afërsisht 20 dollarë secili.

2. A mund të blihen grupet e armaturës duke përdorur monedhën në lojë?

Jo, tradicionalisht grupet e kryqëzimit kanë qenë të disponueshme për blerje vetëm me para të vërteta, jo me monedhë në lojë.

3. Pse Destiny 2 është përballur me sfida?

Destiny 2 ka përjetuar një vit të trazuar, duke përfshirë pushime nga puna, parashikime të të ardhurave të humbura dhe vonesa në zgjerime.

4. Çfarë përpjekjesh janë bërë për të adresuar pakënaqësinë e lojtarëve?

Në një përpjekje për të qetësuar një pjesë të zemërimit, Destiny 2 ofroi një nga grupet e tij të armatosura të reja falas në shtator.