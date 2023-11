Elon Musk paraqet padi kundër çështjeve të medias për shkak të eksodit të reklamuesit

Pasi përjetoi një eksod të konsiderueshëm të reklamuesve, sipërmarrësi miliarder Elon Musk së fundmi ka ngritur një padi kundër Media Matters, një grup mbikëqyrës progresiv. Padia pretendon se Media Matters shtrembëroi mundësinë e shfaqjes së reklamave pranë përmbajtjes ekstremiste në platformën e Musk, X. Sipas Musk, Media Matters krijoi dhe shpërndau qëllimisht imazhe mashtruese që përshkruanin në mënyrë të rreme postimet e reklamuesve pranë përmbajtjes neo-naziste dhe nacionaliste të bardhë. Këto imazhe të manipuluara u prezantuan më pas si përfaqësuese të përvojave tipike të përdoruesve në X. Qëllimi, pretendon Musk, ishte që të largonte reklamuesit nga platforma, duke e gjymtuar më pas X Corp.

Padia, e depozituar të hënën në Gjykatën e Qarkut të SHBA për Distriktin Verior të Teksasit, përmend si të pandehur Media Matters dhe Eric Hananoki, reporterin e tyre të lartë hetues. Musk kërkon një urdhër gjyqësor që detyron Media Matters të heqë analizën nga faqja e tyre e internetit. Për më tepër, padia akuzon Media Matters për ndërhyrje në kontratat e reklamuesve të X, dëmtim të marrëdhënieve ekonomike dhe përçmim të X Corp.

Duke ofruar mbështetjen e saj për X, CEO Linda Yaccarino mbrojti faqen e mediave sociale, duke theksuar saktësinë e analizës së Media Matters. Ajo deklaroi se asnjë përdorues autentik X nuk pa reklama nga markat kryesore si IBM, Comcast ose Oracle së bashku me përmbajtjen e theksuar në raportin e Media Matters.

Në dritën e padisë, Prokurori i Përgjithshëm i Teksasit Ken Paxton njoftoi një hetim mbi Media Matters për të përcaktuar nëse studimi i tyre i përmbajtjes së X mund të klasifikohej si aktivitet i mundshëm mashtrues sipas ligjit të Teksasit. Paxton e etiketoi grupin një "organizatë radikale të krahut të majtë" dhe shprehu shqetësim për përpjekjet e tyre të supozuara për të kufizuar pjesëmarrjen në sheshin publik.

Eksodi i reklamuesit nga X ndodhi pasi Musk bëri komente të diskutueshme dhe antisemitike, duke miratuar pretendimin se komunitetet hebraike promovojnë "urrejtje kundër të bardhëve". Markat kryesore, duke përfshirë Disney, Paramount dhe Warner Bros. Discovery (kompania mëmë e CNN), ndaluan me shpejtësi reklamat e tyre në platformë si përgjigje.

Musk kishte ngacmuar më parë veprime ligjore kundër Media Matters, duke pohuar se do të vinte një "padi termonukleare". Ai u zotua se do të synojë jo vetëm çështjet e medias, por edhe çdo individ apo subjekt të përfshirë në atë që ai e përshkroi si një "sulm mashtrues" ndaj X Corp.

Në përgjigje të kërcënimeve të Musk, Media Matters lëshoi ​​një deklaratë duke premtuar se do të mbrohej, duke e karakterizuar Musk si një ngacmues që kërkon të heshtë raportimin e saktë. Grupi theksoi se vetë Musk e pranoi praninë e reklamave së bashku me përmbajtjen pro-naziste të identifikuar nga Media Matters dhe shprehu besimin se ato do të dilnin fitimtarë nëse do të ndiqen veprime ligjore.

FAQ

