Elon Musk: Nga lojtari i tërmetit tek entuziast i lojërave

Elon Musk, sipërmarrësi miliarder dhe vizionar teknologjik, kohët e fundit ka bërë tituj për pretendimin e tij se ka qenë një nga lojtarët më të mirë të Quake në botë. Ndërsa disa mund ta hedhin poshtë këtë si thjesht ekzagjerim, ka prova që mbështesin aftësinë e lojërave të Musk gjatë viteve 1990.

Deklarata e Musk erdhi gjatë një interviste me podkasterin Lex Fridman, ku ai diskutoi dashurinë e tij për lojërat, veçanërisht obsesionin e tij me Diablo 4. Sipas Musk, luajtja e videolojërave shërben si një formë relaksi, duke e lejuar atë të qetësojë kaosin në mendjen e tij.

Edhe pse ai pranon se reflekset e tij mund të mos jenë si më parë, Musk kujton me dashuri ditët e tij si lojtar Quake. Madje ai pretendoi se kishte fituar para në një nga turnetë e esports me pagesë të hershme në Shtetet e Bashkuara, ku ekipi i tij siguroi vendin e dytë.

Ndërsa disa skeptikë mund të dyshojnë në aftësitë e Musk, ka burime të besueshme që e kujtojnë atë nga ato ditë. Dennis Fong, i njohur gjithashtu si "Thresh", një pionier i njohur i esports dhe lojtari më i mirë Quake i viteve '90, konfirmoi se Musk luante shpesh në të njëjtin server Quake. Fong e përshkroi Musk si një lojtar "OG", duke pranuar se megjithëse mund të mos kishte qenë më i miri, ai ishte ende legjitim.

Fatkeqësisht, për shkak të mungesës së të dhënave gjithëpërfshirëse nga ajo epokë, është sfiduese të ofrohen prova konkrete të arritjeve të Musk në Quake. Megjithatë, është e qartë se ai kaloi orë të panumërta i zhytur në lojë dhe luajti përkrah lojtarëve të shquar.

Ndërsa aftësitë e lojërave të Musk mund të jenë zbehur me kalimin e kohës, pasioni i tij për videolojërat mbetet. Ai ka shprehur obsesionin e tij aktual me Diablo 4, veçanërisht sfidën e mposhtjes së Lilith si një personazh druid. Madje Musk jep disa këshilla për lojërat, duke sugjeruar se klasa e magjistarëve me topa rrufe është aktualisht më e fuqishmja.

Pra, pavarësisht nëse Elon Musk ishte apo jo një nga lojtarët më të mirë të Quake në botë, nuk mund të mohohet dashuria e tij e gjatë për lojërat. Si një figurë me ndikim në industrinë e teknologjisë, njohuritë e Musk në botën e lojërave ofrojnë një perspektivë unike në kryqëzimin e teknologjisë dhe argëtimit.

