Electronic Arts zbulon lojtarët më të vlerësuar për EA Sports FC 24

Electronic Arts (EA) ka zbuluar një listë të lojtarëve më të vlerësuar për lojën e ardhshme EA Sports FC 24. Njoftimi fillestar përfshin 24 lojtarët më të mirë, me zbulime shtesë të planifikuara në ditët në vijim. Lista e plotë do të publikohet më 15 shtator në orën 12:3 PT / 5:6 ET / XNUMX:XNUMX BST / XNUMX:XNUMX CEST.

Ndër lojtarët më të vlerësuar, katër individë ndajnë vlerësimin më të lartë prej 91. Ky grup elitar përfshin Kylian Mbappé nga Franca dhe PSG, Alexia Putellas nga Spanja dhe Barcelona, ​​Erling Haaland nga Norvegjia dhe Manchester City, dhe Kevin De Bruyne nga Belgjika dhe Mançesteri. Qyteti.

Pas me një vlerësim prej 90 janë tetë lojtarë: Aitana Bonmatí, Lionel Messi, Sam Kerr, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Harry Kane, Caroline Graham Hansen dhe Robert Lewandowski.

Lajmi emocionues për fansat është se EA Sports FC 24 do të prezantojë femrat me modalitetin popullor Ultimate Team, duke shënuar përfshirjen e parë të atleteve femra në seri. Ky integrim i lejon lojtarët të krijojnë ekipe të personalizuara që paraqesin lojtarë si meshkuj ashtu edhe femra.

Vendimi për të inkorporuar femra femra u mor për të kontribuar në rritjen e futbollit të femrave dhe për të bashkuar tifozët në mbarë botën. Producenti ekzekutiv John Shepherd theksoi besimin se EA Sports FC mund të luajë një rol vendimtar në avancimin e sportit.

Për të adresuar shqetësimet në lidhje me ndryshimin, producenti i lartë Sam Rivera shpjegoi se Ultimate Team është një mënyrë fantazie dhe përfshirja e lojtarëve femra përputhet me konceptin e krijimit të ekipeve të ëndrrave me kombësi, liga dhe klube të ndryshme.

EA Sports FC është vendosur të dalë më 29 shtator 2023, me akses të hershëm të disponueshëm përmes Ultimate Edition duke filluar nga 22 shtator. Loja do të jetë e aksesueshme në platforma të ndryshme, duke përfshirë PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One , PC dhe Nintendo Switch.

Burimi: [Electronic Arts](https://www.videogameschronicle.com/companies/electronic-arts/) – [EA Sports FC 24](https://www.videogameschronicle.com/games/ea-sports-fc- 24/)

Përkufizime:

– EA Sports FC 24: Një videolojë e zhvilluar nga Electronic Arts, me lojtarë të vlerësuar në këtë sport.

– Ekipi Ultimate: Një mënyrë loje ku lojtarët mund të ndërtojnë ekipet e tyre të fantazisë me lojtarë nga kombësi, liga dhe klube të ndryshme.

