Eksplorimi i shpërthimit të vonuar të gazit në galaktikat xhuxh: Një çelës për të kuptuar formimin e yjeve

Astronomët në Universitetin e Miçiganit kanë bërë një zbulim intrigues rreth formimit të yjeve në galaktikat xhuxh. Ndryshe nga besimi popullor, këto galaktika kompakte me më pak yje në fakt kanë zona më të mëdha të fabrikave të yjeve dhe shkallë më të lartë të formimit të yjeve në krahasim me galaktikat masive. Ky fenomen, sipas hulumtimit të drejtuar nga Michelle Jecmen dhe Sally Oey, lidhet me një vonesë 10 milionë vjeçare në nxjerrjen e gazit të pranishëm në mjediset e këtyre galaktikave xhuxh.

Në galaktikat më të evoluara, si Rruga jonë e Qumështit, yjet masive priren të shpërthejnë si supernova, duke gjeneruar një supererë kolektive që dëbon gazin dhe pluhurin nga galaktika. Kjo supererë ndalon formimin e yjeve. Megjithatë, në galaktikat xhuxha më pak të ndotura, yjet masive shemben në vrima të zeza në vend që të shpërthejnë, duke çuar në mbajtjen e gazit dhe pluhurit në rajonet e formimit të yjeve. Kjo vonesë në shpërthimin e gazit lejon një periudhë të zgjatur të formimit të yjeve dhe shkallë më të lartë të bashkimit.

Gjetjet e studimit jo vetëm që hedhin dritë mbi dinamikën e formimit të yjeve në galaktikat xhuxh, por gjithashtu kanë implikime të rëndësishme për të kuptuar universin e hershëm. Kjo periudhë 10 milionë-vjeçare e shpërthimit të gazit të vonuar u ofron astronomëve një mundësi unike për të vëzhguar skenarë të ngjashëm me agimin kozmik, një periudhë menjëherë pas Big Bengut. Në këto galaktika xhuxh të pacenuar, grumbullimi i gazit krijon boshllëqe përmes të cilave rrezatimi ultravjollcë (UV) mund të shpëtojë, një proces i ngjashëm me atë që ndodhi gjatë agimit kozmik.

Vëzhgimi i galaktikave xhuxh me metalike të ulët me rrezatim të bollshëm UV i lejon shkencëtarët të hedhin një vështrim në të kaluarën dhe të fitojnë njohuri në fazat e hershme të universit. Ky hulumtim ka gjithashtu rëndësi për studimin e galaktikave që po vëzhgohen aktualisht në agimin kozmik nga teleskopi hapësinor James Webb.

Hetimet e ekipit u mbështetën nga imazhet astrofizike të marra nga Teleskopi Hapësinor Hubble. Duke përdorur një teknikë të re filtrimi që kapte dritën e karbonit të jonizuar trefish, studiuesit gjetën prova vëzhguese që mbështesin hipotezën e tyre në një galaktikë xhuxh aty pranë të quajtur Mrk 71. Prania e një shkëlqimi të përhapur të karbonit të jonizuar tregoi se energjia brenda rajonit po rrezatohej larg. , duke parandaluar formimin e një supererë.

Këto gjetje ofrojnë një perspektivë të re mbi formimin e yjeve në galaktikat xhuxh, duke theksuar rëndësinë e vonesave të shpërthimit të gazit për të mundësuar periudha të gjata të formimit të yjeve. Kuptimi i këtyre proceseve kontribuon në njohuritë tona më të gjera për origjinën e universit dhe mund të ndihmojë në zbulimin e mistereve të agimit kozmik.

FAQ

1. Çfarë janë galaktikat xhuxh?

Galaktikat xhuxh janë galaktika të vogla që përmbajnë më pak yje në krahasim me homologët e tyre më të mëdhenj. Ato vijnë në forma të ndryshme, duke përfshirë të parregullta, eliptike dhe spirale.

2. Si galaktikat xhuxhë më pak të evoluar kanë rajone më të mëdha yje-formuese?

Në galaktikat xhuxhë më pak të evoluar, një vonesë prej 10 milionë vitesh në nxjerrjen e gazit lejon që rajonet e formimit të yjeve të mbajnë gazin dhe pluhurin e tyre. Kjo periudhë e zgjatur e mbajtjes së gazit mundëson një shkallë më të lartë të formimit të yjeve.

3. Cila është rëndësia e rrezatimit UV në këtë hulumtim?

Rrezatimi ultraviolet (UV) jonizon hidrogjenin, një proces që ndodhi gjithashtu pas Big Bengut. Duke studiuar galaktikat xhuxh me metalike të ulët me rrezatim të bollshëm UV, shkencëtarët mund të fitojnë njohuri mbi agimin kozmik dhe universin e hershëm.

4. Si u mbështetën vëzhgimet e ekipit nga Teleskopi Hapësinor Hubble?

Studiuesit përdorën një teknikë të re filtrimi me teleskopin hapësinor Hubble për të kapur dritën e karbonit të jonizuar trefish. Kjo teknikë siguroi prova vëzhguese që mbështesin hipotezën e tyre në galaktikën xhuxh të afërt, Mrk 71.

[Burimi: Universiteti i Miçiganit](http://umich.edu)