Duolingo do të lançojë platformën e edukimit muzikor të Gamified

Duolingo, platforma popullore e mësimit të gjuhës, po zgjeron ofertat e saj për të përfshirë edukimin muzikor. Kompania, e njohur për mini mësimet e saj të mbështetura nga reklamat, po krijon një paketë të re të quajtur Duolingo Music. Kjo paketë pritet të nisë me mbi 200 "melodi argëtuese dhe të njohura" në bibliotekën e saj mësimore, së bashku me ushtrime dhe mësime ndërvepruese të krijuara për t'u mësuar studentëve se si të lexojnë nota, të luajnë këngë të thjeshta dhe të zhyten në teorinë e muzikës.

Ashtu si platforma e saj gjuhësore, Duolingo Music do të ndjekë një strukturë mësimore të gamifikuar. Nxënësit do të udhëhiqen nga personazhe të animuar përmes sfidave të tilla si përputhja e shënimeve dhe ushtrimet "plotësoni boshllëqet" në një partiturë muzikore. Ata do të fitojnë pikë loje dhe do të konkurrojnë në tabelat e liderëve për të motivuar më tej mësimin e tyre. Kurrikula e re e muzikës do të zbulohet më në detaje në konferencën Duocon më 11 tetor.

Drejtoresha e Inxhinierisë së Duolingo, New Subjects, Vanessa Jameson, deklaroi se misioni i kompanisë është të bëjë arsimin më të mirë të disponueshëm universalisht. Duke ofruar arsim muzikor falas në formatin argëtues dhe motivues të Duolingo, ata synojnë ta bëjnë mësimin e bazave të muzikës të arritshme për të gjithë.

Duolingo është zgjeruar më parë përtej mësimit të gjuhës, duke shtuar një paketë elementare matematikore për fëmijët dhe ushtrime për trajnimin e trurit për të rriturit. Me shtimin e Duolingo Music, platforma vazhdon misionin e saj për të ofruar mundësi të ndryshme arsimore për një gamë të gjerë nxënësish.

