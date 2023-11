Ofertat e reja të kontrollorëve DualSense u zbuluan gjatë së Premtes së Zezë

Gjatë javës emocionuese të shitjeve të së Premtes së Zezë, fansat e PlayStation kanë pritur me padurim një gjë – lëshimin e Kontrolluesit DualSense. Më në fund, pritja ka mbaruar dhe lojtarët tani mund të marrin në dorë këtë kontrollues inovativ në shitës me pakicë të zgjedhur në MB, duke filluar nga vetëm 38.99 £. As tifozët e Xbox nuk duhet të ndjehen të lënë anash, pasi kontrollorët e Xbox janë gjithashtu të disponueshëm me të njëjtin çmim për një kohë të kufizuar.

Për ata që planifikojnë të bëjnë blerjet e tyre në ShopTo këtë të Premte të Zezë, pret një ofertë edhe më tërheqëse. Krahas Kontrolluesit DualSense me çmim 39.85 £, blerësit do të marrin gjithashtu një kartë dhuratë prej 5 £. Është mundësia e përsosur për të rrëmbyer këtë kontrollues shumë të kërkuar me një çmim të shkëlqyeshëm, duke shijuar gjithashtu një bonus shtesë.

E Premtja e Zezë sjell me vete një bollëk ofertash emocionuese dhe të apasionuarit pas lojërave nuk duhet ta humbasin këtë shans për të përmirësuar përvojën e tyre të lojërave. Përveç ofertave të DualSense Controller, ka zbritje fantastike në disa produkte të tjera të PlayStation. Kontrolluesi Midnight Black DualSense është aktualisht me 35% ulje, ndërsa versionet Cosmic Red, Nova Pink dhe Starlight Blue janë të gjitha me zbritje me 40% - duke i ulur ato në 64.99 £ secili.

Por kjo nuk është e gjitha! E Premtja e Zezë gjithashtu ofron një mundësi unike për ata që e kanë parë konsolën PlayStation 5. ShopTo aktualisht po ofron PlayStation 5 me një disk për vetëm 359.95 £ – një ulje e pabesueshme prej 110 £. Kjo marrëveshje nuk përfshin lojëra, por për ata që kërkojnë oferta pako, ka më shumë opsione të disponueshme.

FAQ:

Pyetje: Ku mund t'i gjej ofertat e Kontrolluesit DualSense?

Përgjigje: Ofertat e "DualSense Controller" mund të gjenden në shitës me pakicë të zgjedhur në MB, si dhe në faqen e internetit të ShopTo.

Pyetje: A mund të marr një kartë dhuratë me blerjen time të "DualSense Controller" në ShopTo?

Përgjigje: Po, nëse blini kontrolluesin DualSense në ShopTo këtë të Premte të Zezë, do të merrni një kartë dhuratë prej 5 £ së bashku me blerjen tuaj.

Pyetje: A ka ndonjë ofertë tjetër të PlayStation gjatë së Premtes së Zezë?

Përgjigje: Po, përveç ofertave të "DualSense Controller", ka zbritje në tastierën PlayStation 5 me një disku, si dhe çmime me zbritje në ngjyra të ndryshme të "DualSense Controller".