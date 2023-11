Patch-i më i fundit i Dota 2 sjell ndryshime të bilancit dhe përditësime emocionuese

By

Valve Software ka lëshuar patch-in e shumëpritur 7.42e për Dota 2, pas përfundimit të The International (TI) në fund të tetorit. Ndërsa disa lojtarë mund të kenë shpresuar për ndryshime më të gjera, ky përditësim fokusohet në rregullimet e bilancit dhe ndryshimet e numrave. Sidoqoftë, ai trajton dominimin e disa heronjve të Forcave, si Bristleback, Chaos Knight dhe Spirit Breaker, në metalojen e TI 2023.

Heronjtë e fortë dhe me dëmtim të lartë të Forcave që kontrolluan lojën nga fillimi në fund kanë marrë nervat shumë të nevojshëm në këtë pjesë. Bristleback, i njohur për strukturën e tij Aghanim's Scepter-into-Bloodstone, ka pasur dëmtimin maksimal të Quill Spray të reduktuar. Për më tepër, aftësia e tij Aghanim's Shard, Hairball, tani ka një gamë më të shkurtër të hedhjes dhe ftohje më të gjatë. Talenti i Nivelit 20 i Bristleback, i cili rriti dëmtimin e Quill Spray Stack, gjithashtu është dobësuar.

Chaos Knight, i cili ishte një përzgjedhës popullor për rolin e bartjes, ka parë rregullime në qëndrueshmërinë dhe aftësitë e tij bujqësore. Dënimi i vjedhjes së jetës kundër zvarritjeve për Chaos Strike është rritur, së bashku me një rritje të konsiderueshme në koston e mana për Phantasm. Këto ndryshime synojnë të zvogëlojnë dominimin e tij të hershëm në lojë dhe ta bëjnë më të vështirë për të që të ngacmojë kundërshtarët në korsi.

Spirit Breaker, heroi i TI 2023, është përballur me nerva për aftësinë e tij Charge of Darkness dhe përmirësimin e tij Aghanim's Scepter. Kohëzgjatja e ftohjes për Charge of Darkness është rritur, duke e bërë atë më pak të përshtatshëm për ngritjen e grupeve. Greater Bash, aftësia e tij tjetër karakteristike, është dobësuar gjithashtu kundër zvarritjeve, duke e bërë më sfiduese për Spirit Breaker pastrimin e valëve.

Krahas këtyre rregullimeve, patch-i 7.42e u ofron adhurues disa heronjve të Agility dhe Intelligence, të cilët u errësuan nga dominimi i heronjve të Forcës. Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan dhe Timbersaw kanë marrë të gjithë përmirësime në aftësitë dhe aftësitë e tyre, duke i bërë ata zgjedhje më të zbatueshme në metagame.

Përveç ndryshimeve të heronjve, ky patch prezanton rregullime për artikujt e njohur dhe jopopullor. Hand of Midas dhe Heart of Tarrasque, të blera zakonisht gjatë TI, kanë marrë nerva për të zvogëluar fuqinë e tyre. Ndërkohë, artikujt luftarakë të lojërave të hershme të papërdorura janë dëmtuar, duke rritur rëndësinë dhe qëndrueshmërinë e tyre në ndeshje.

Me këto ndryshime dhe përditësime të bilancit, komuniteti Dota 2 mund të presë një ndryshim në metagame, duke hapur mundësi për strategji të reja dhe përzgjedhje të heronjve. Rregullimet e bëra në patch-in 7.42e synojnë të krijojnë një përvojë më dinamike dhe të larmishme të lojës në turneun e ardhshëm ESL One Kuala Lumpur 2023, ku 12 ekipe do të garojnë për një pjesë të grupit të çmimeve prej 1 milion dollarësh.

FAQ

Pyetje: Çfarë ndryshimesh u bënë heronjve të njohur të Forcës?

Përgjigje: Bristleback, Chaos Knight dhe Spirit Breaker kanë marrë të gjithë nerva për të reduktuar dominimin e tyre në metagame. Dëmet e Bristleback's Quill Spray dhe bonuset e talentit janë reduktuar, vjedhja e jetës së Chaos Knight kundër zvarritjeve është penalizuar dhe ngarkesa dhe aftësitë përfundimtare të Spirit Breaker kanë parë ulje të shtuara.

Pyetje: Cilët heronj të Agility dhe Intelligence janë goditur?

Përgjigje: Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan dhe Timbersaw kanë marrë adhurues për të rritur aftësitë dhe aftësitë e tyre, duke i bërë ato opsione më të zbatueshme në lojë.

Pyetje: A është nervozuar apo goditur ndonjë send?

Përgjigje: Po, artikujt e njohur si Dora e Midas dhe Zemra e Tarrasque janë nervozuar, ndërsa artikujt luftarakë më pak të përdorur si Eternal Sroud, Vladimir's Offering dhe Pavise janë goditur, duke rritur efektivitetin e tyre në ndeshje.