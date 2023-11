A ka Walmart diçka si prime?

Në botën e blerjeve në internet, Amazon Prime është bërë sinonim i komoditetit dhe përfitimeve. Me transportin e tij të shpejtë, marrëveshjet ekskluzive dhe aksesin në shërbimet e transmetimit, nuk është çudi që shumë klientë janë grumbulluar për t'u bërë anëtarë të Prime. Por çfarë ndodh me Walmart? A ka gjigandi i shitjes me pakicë një ofertë të ngjashme për të konkurruar me Amazon Prime? Le të zbulojmë.

Walmart+: Një konkurrent kryesor?

Walmart lançoi shërbimin e vet të abonimit të quajtur Walmart+ në shtator 2020. Ndërsa synon të ofrojë një përvojë të ngjashme me Amazon Prime, ka disa dallime kryesore. Walmart+ ofron shpërndarje falas të pakufizuar për artikujt e përshtatshëm nga dyqanet, zbritje të karburantit dhe komoditetin e Scan & Go në dyqane të zgjedhura. Sidoqoftë, ai nuk përfshin shërbimet e transmetimit si Amazon Prime Video ose transmetimin e muzikës.

FAQ:

1. Sa kushton Walmart+?

Anëtarësimi në Walmart+ kushton 12.95 dollarë në muaj ose 98 dollarë në vit, duke e bërë atë pak më të lirë se tarifa vjetore e Amazon Prime prej 119 dollarësh.

2. A është Walmart+ i disponueshëm kudo?

Walmart+ është i disponueshëm në Shtetet e Bashkuara, por disponueshmëria e veçorive të caktuara mund të ndryshojë në varësi të vendndodhjes tuaj.

3. Cilat janë përfitimet e Walmart+?

Walmart+ ofron shpërndarje falas të pakufizuar për artikujt e pranueshëm, zbritje të karburantit në pikat e karburantit pjesëmarrës dhe komoditetin e Scan & Go për blerjet në dyqan.

4. A mund ta anuloj anëtarësimin tim në Walmart+?

Po, mund ta anuloni anëtarësimin tuaj në Walmart+ në çdo kohë. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se tarifat e anëtarësimit janë të pakthyeshme.

Përfundim:

Ndërsa Walmart+ ofron disa përfitime që mund të rivalizojnë Amazon Prime, ai dështon për sa i përket shërbimeve të transmetimit. Nëse jeni duke kërkuar kryesisht për transport të shpejtë dhe përfitime në dyqan, Walmart+ mund të jetë një alternativë e përshtatshme. Sidoqoftë, nëse jeni të interesuar për një paketë më gjithëpërfshirëse që përfshin argëtimin me transmetim, Amazon Prime mbetet zgjedhja kryesore. Në fund të fundit, vendimi midis të dyve do të varet nga preferencat dhe nevojat tuaja personale.