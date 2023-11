A ka iPhone mode një fëmijë?

Në epokën e sotme dixhitale, nuk është çudi që fëmijët janë gjithnjë e më të ekspozuar ndaj smartfonëve dhe tabletëve. Me ndërfaqet e tyre intuitive dhe dyqanet e mëdha të aplikacioneve, këto pajisje janë bërë një burim i zakonshëm argëtimi dhe edukimi për fëmijët. Megjithatë, prindërit shpesh shqetësohen për rreziqet e mundshme që lidhen me aksesin e pakufizuar në këto pajisje. Këtu hyn në lojë "modaliteti i fëmijëve" - ​​një veçori që synon të krijojë një mjedis të sigurt dhe të kontrolluar për fëmijët që të përdorin telefonat inteligjentë ose tabletët.

Çfarë është mënyra e fëmijës?

Modaliteti për fëmijë, i njohur gjithashtu si kontrolli prindëror ose bllokimi i fëmijëve, është një veçori që u lejon prindërve të kufizojnë dhe monitorojnë aktivitetet e fëmijës së tyre në një pajisje. Zakonisht përfshin veçori të tilla si filtrat e përmbajtjes të përshtatshme për moshën, kufizimet kohore dhe kufizimet e hyrjes në aplikacione ose sajte të caktuara. Modaliteti për fëmijë synon të vendosë një ekuilibër midis lejimit të fëmijëve të eksplorojnë dhe të mësojnë në mënyrë të pavarur, duke garantuar sigurinë dhe mirëqenien e tyre në botën dixhitale.

Po, iPhone ka një modalitet për fëmijë, megjithëse nuk quhet shprehimisht "modaliteti i fëmijëve". Në vend të kësaj, Apple ofron një veçori të quajtur “Screen Time” që shërben për një qëllim të ngjashëm. Koha e ekranit i lejon prindërit të vendosin kufizime në përdorimin e aplikacionit, të filtrojnë përmbajtjen dhe të kufizojnë aksesin në veçori ose aplikacione të caktuara. Ai ofron një grup të plotë mjetesh për të menaxhuar përdorimin e pajisjes së një fëmije dhe për të siguruar një përvojë të sigurt dixhitale.

Si të aktivizoni kohën e ekranit në iPhone?

Për të aktivizuar Screen Time në një iPhone, ndiqni këto hapa:

1. Hapni aplikacionin Cilësimet.

2. Lëvizni poshtë dhe trokitni lehtë mbi "Koha e ekranit".

3. Prekni "Aktivizoni kohën e ekranit".

4. Zgjidhni "This is My Child's iPhone" ose "This is My iPhone".

5. Vendosni një kodkalim që vetëm ju e dini.

6. Personalizoni cilësimet sipas preferencave tuaja.

A disponohet koha e ekranit në të gjithë iPhone?

Koha e ekranit ofrohet në iPhone që përdorin iOS 12 ose version më të ri. Megjithatë, veçoritë dhe cilësimet specifike mund të ndryshojnë në varësi të modelit të pajisjes dhe versionit të iOS.

Përfundim

Me përhapjen në rritje të telefonave inteligjentë dhe tabletëve në jetën e fëmijëve, është thelbësore që prindërit të kenë mjete për të siguruar një mjedis dixhital të sigurt dhe të kontrolluar. Ndërsa iPhone nuk ka një "modalitet për fëmijë", veçoria Screen Time ofron një grup të plotë mjetesh të kontrollit prindëror. Duke aktivizuar kohën e ekranit dhe duke personalizuar cilësimet, prindërit mund të vendosin një ekuilibër midis lejimit të fëmijëve të tyre të eksplorojnë botën dixhitale dhe garantimit të sigurisë së tyre.