A kolliteni shumë me COVID?

Nga

Ndërsa pandemia COVID-19 vazhdon të ndikojë në komunitetet në mbarë botën, është thelbësore të qëndroni të informuar për simptomat që lidhen me virusin. Një pyetje e zakonshme që lind është nëse një kollë e vazhdueshme është një simptomë e përhapur e COVID-19. Në këtë artikull, ne do të eksplorojmë marrëdhënien midis COVID-19 dhe kollitjes, duke ju ofruar informacionin e nevojshëm për të kuptuar më mirë këtë aspekt të virusit.

Isfarë është COVID-19?

COVID-19, shkurtim për sëmundjen koronavirus 2019, është një sëmundje infektive e shkaktuar nga sindroma e rëndë akute e frymëmarrjes koronavirus 2 (SARS-CoV-2). Ai përhapet kryesisht përmes pikave të frymëmarrjes kur një person i infektuar kollitet, teshtin ose flet.

A është kolla një simptomë e zakonshme e COVID-19?

Po, kolla është me të vërtetë një simptomë e zakonshme e COVID-19. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), afërsisht 60-80% e pacientëve me COVID-19 përjetojnë një kollë të thatë. Kjo kollë e vazhdueshme mund të shoqërohet me simptoma të tjera si ethe, lodhje, dhimbje të fytit dhe gulçim.

Pse COVID-19 shkakton kollë?

Kur virusi SARS-CoV-2 hyn në trup, ai synon kryesisht sistemin e frymëmarrjes. Virusi infekton qelizat që rreshtojnë rrugët e frymëmarrjes, duke çuar në inflamacion dhe acarim. Ky acarim shkakton mekanizmin mbrojtës natyror të trupit, duke rezultuar në një kollë ndërsa trupi përpiqet të pastrojë rrugët e frymëmarrjes.

A është kolla simptoma e vetme e COVID-19?

Jo, kolla nuk është simptoma e vetme e COVID-19. Virusi mund të shkaktojë një sërë simptomash, duke përfshirë ethe, lodhje, dhimbje trupi, dhimbje të fytit, humbje të shijes ose nuhatjes dhe gulçim. Është e rëndësishme të theksohet se individët mund të përjetojnë shkallë të ndryshme simptomash, ku disa janë bartës asimptomatikë.

Kur duhet të shqetësohem për kollën time?

Nëse keni një kollë të re ose të vazhdueshme, këshillohet të kërkoni këshilla mjekësore, veçanërisht nëse keni qenë në kontakt me dikë që ka rezultuar pozitiv me COVID-19 ose nëse keni udhëtuar kohët e fundit në një zonë me një numër të madh rastesh. Profesionistët e kujdesit shëndetësor mund të ofrojnë udhëzime për testimin dhe hapat e mëtejshëm që duhen ndërmarrë.

Si përfundim, ndërsa kolla është një simptomë e zakonshme e COVID-19, është thelbësore të merren parasysh simptoma të tjera të lidhura dhe të kërkoni këshilla mjekësore nëse jeni të shqetësuar. Qëndroni të informuar, ndiqni udhëzimet e shëndetit publik dhe jepni prioritet shëndetin tuaj dhe mirëqenien e atyre që ju rrethojnë.