A kam nevojë për një vaksinë të tretë të herpesit?

Ndërsa pandemia COVID-19 vazhdon të mbizotërojë titujt kryesorë, është e rëndësishme të mos harrojmë shqetësimet e tjera shëndetësore. Një shqetësim i tillë është herpesi, një infeksion viral i dhimbshëm i shkaktuar nga virusi varicella-zoster, i cili gjithashtu shkakton linë e dhenve. Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) rekomandojnë që të rriturit e moshës 50 vjeç e lart të marrin dy doza të vaksinës së herpesit, të njohur si Shingrix, për t'u mbrojtur kundër kësaj gjendjeje potencialisht dobësuese. Megjithatë, një pyetje e zakonshme që lind është nëse një dozë e tretë është e nevojshme. Le ta shqyrtojmë këtë temë më tej.

Çfarë është vaksina kundër herpesit?

Vaksina e herpesit, Shingrix, është një vaksinë shumë efektive që ndihmon në parandalimin e herpesit dhe komplikimeve të tij. Ai jepet në dy doza, me dozën e dytë administruar dy deri në gjashtë muaj pas të parës. Shingrix rekomandohet për të rriturit e moshës 50 vjeç e lart, edhe nëse ata kanë pasur më parë herpesin ose kanë marrë vaksinën më të vjetër të herpesit, Zostavax.

Pse mund të jetë e nevojshme një dozë e tretë?

Ndërsa regjimi me dy doza të Shingrix ofron mbrojtje të fortë kundër herpesit, studimet kanë treguar se efektiviteti i vaksinës mund të ulet me kalimin e kohës. CDC aktualisht rekomandon që individët të cilët janë të imunokompromentuar mesatarisht ose rëndë të marrin një dozë të tretë të vaksinës pas përfundimit të serisë fillestare me dy doza. Kjo dozë shtesë synon të rrisë dhe zgjasë përgjigjen imune, duke siguruar mbrojtje të vazhdueshme kundër herpesit.

Kush duhet të marrë parasysh një dozë të tretë?

CDC rekomandon në mënyrë specifike një dozë të tretë të Shingrix për individët që i janë nënshtruar transplantimit të organeve të ngurta, transplantimit të qelizave staminale hematopoietike ose janë diagnostikuar me kushte që dobësojnë rëndë sistemin imunitar. Është e rëndësishme të konsultoheni me një ofrues të kujdesit shëndetësor për të përcaktuar nëse bëni pjesë në këtë kategori dhe nëse një dozë e tretë është e përshtatshme për ju.

Përfundim

Ndërsa shumica e individëve nuk do të kërkojnë një dozë të tretë të vaksinës së herpesit, ata që janë të imunokompromentuar mund të përfitojnë nga mbrojtja shtesë që ofron. Si gjithmonë, është thelbësore të konsultoheni me një profesionist të kujdesit shëndetësor i cili mund të vlerësojë rrethanat tuaja individuale dhe të japë rekomandime të personalizuara. Qëndroni të informuar, qëndroni të mbrojtur dhe jepni përparësi shëndetit tuaj.