A qëndrojnë aplikacionet e fshira në iCloud?

Në epokën e telefonave inteligjentë, ne mbështetemi shumë në aplikacionet celulare për të thjeshtuar jetën tonë. Nga platformat e mediave sociale te mjetet e produktivitetit, këto aplikacione janë bërë pjesë integrale e rutinës sonë të përditshme. Megjithatë, me rritjen e koleksioneve tona të aplikacioneve, rritet edhe nevoja për t'i menaxhuar dhe organizuar ato. Kjo shpesh çon në fshirjen e aplikacioneve që nuk nevojiten më ose përdoren shpesh. Por çfarë ndodh me këto aplikacione të fshira? A qëndrojnë në iCloud?

Kuptimi i iCloud

Para se të gërmojmë në fatin e aplikacioneve të fshira, le të kuptojmë fillimisht se çfarë është iCloud. iCloud është një shërbim i ruajtjes dhe llogaritjes në renë kompjuterike i ofruar nga Apple Inc. Ai i lejon përdoruesit të ruajnë të dhënat e tyre, duke përfshirë fotot, videot, dokumentet dhe të dhënat e aplikacioneve, në serverë në distancë. Kjo mundëson sinkronizimin pa probleme në pajisje të shumta, duke siguruar që të dhënat tuaja të jenë të aksesueshme nga kudo.

Fati i aplikacioneve të fshira

Kur fshini një aplikacion nga iPhone ose iPad juaj, është e rëndësishme të kihet parasysh se vetë aplikacioni është hequr nga pajisja juaj. Megjithatë, të dhënat e aplikacionit mund të ruhen ende në iCloud, në varësi të cilësimeve tuaja. Si parazgjedhje, iCloud rezervon të dhënat e pajisjes suaj, duke përfshirë të dhënat e aplikacionit, përveç nëse e keni çaktivizuar në mënyrë specifike këtë veçori.

FAQ

Pyetje: Si mund të kontrolloj nëse aplikacionet e mia të fshira janë ende në iCloud?

Përgjigje: Për të kontrolluar nëse aplikacionet tuaja të fshira janë ende në iCloud, shkoni te Cilësimet në pajisjen tuaj iOS, trokitni lehtë mbi ID-në tuaj të Apple në krye, zgjidhni iCloud dhe më pas trokitni lehtë mbi Menaxho hapësirën ruajtëse. Nga atje, mund të shihni një listë të aplikacioneve që kanë të dhëna të ruajtura në iCloud.

Pyetje: A mund të fshij të dhënat e aplikacionit nga iCloud?

Përgjigje: Po, mund të fshini të dhënat e aplikacionit nga iCloud. Për ta bërë këtë, shkoni te Cilësimet, trokitni lehtë mbi ID-në tuaj të Apple, zgjidhni iCloud dhe më pas trokitni lehtë mbi Menaxho Storage. Nga atje, ju mund të zgjidhni aplikacione individuale dhe të fshini të dhënat e tyre nga iCloud.

Pyetje: A do të ndikojë në pajisjen time fshirja e të dhënave të aplikacionit nga iCloud?

Përgjigje: Fshirja e të dhënave të aplikacionit nga iCloud nuk do të ndikojë drejtpërdrejt në pajisjen tuaj. Megjithatë, ai do të heqë të dhënat e lidhura me aplikacionin nga iCloud, që do të thotë se mund të humbni aksesin në ato të dhëna në pajisjet e tjera të lidhura me llogarinë tuaj iCloud.

Si përfundim, ndërsa vetë aplikacionet hiqen nga pajisja juaj kur i fshini, të dhënat e aplikacionit mund të ruhen ende në iCloud. Është e rëndësishme të menaxhoni ruajtjen tuaj të iCloud dhe të fshini të dhënat e aplikacionit nëse nuk ju nevojiten më për të liruar hapësirë ​​dhe për të siguruar që të dhënat tuaja të jenë të organizuara.